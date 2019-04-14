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新加坡羽賽／對決「面膜之友」 戴資穎拚2連冠

2019-04-14 10:28聯合報 記者曾思儒╱即時報導

戴資穎。 圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供（資料照）
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昨天4強賽瓦解日本好手山口茜5個賽末點機會，我國「世界球后」戴資穎連兩周闖最終戰，今天在新加坡公開賽女單決賽將碰另名日本好手，和世界排名第3的奧原希望爭金盃，上演「面膜之友」對決。

小戴7天前剛在國際羽總（BWF）超級750系列的馬來西亞公開賽完成3連霸，本周再晉級超級500系列的新加坡公開賽決賽，除要挑戰連兩周登頂，也有機會寫下跨季連霸。

小戴早在2010年就打進新加坡公開賽決賽，2017年嘗到獅城冠軍滋味，去年因賽事和世錦賽相近放棄衛冕；今年她重回新加坡，昨天3局逆轉山口茜除是寫下近期9戰全勝，也是跨季在新加坡9連勝。

今天女單頂尖對決被安排在5項決賽的開場，台灣時間下午1點開戰；台、日「一姊」過往8度碰頭各拿4勝，不過最近一次在去年底香港公開賽交手，小戴第2局開場不久就因傷退賽。

生涯第9度碰頭，小戴透露身體狀況和上度交手相較，並沒特別好，主因是連兩周征戰「打好打滿」的疲勞累積；她也提到，今天主要課題不是對手，還是自身狀態，「主要自己還是要能夠跑動，才有得打。」

小戴先前和廠商合作推出聯名面膜，奧原希望主動留言想要擁有，小戴今年初第一場馬來西亞名人賽就將面膜當伴手禮送給奧原希望，成場外可愛插曲。

去年打下男單冠軍的我國「一哥」周天成，昨天3局大戰沒能逆轉印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），衛冕失利。

世錦賽戴資穎周天成

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