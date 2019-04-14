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三太子男網／台將最終希望 謝政鵬無緣雙打決賽

2019-04-14 00:00聯合報 記者林宋以情╱即時報導

2019華國三太子國際男子網球挑戰賽，台北網球中心繼續展開第六天的精采賽事，台灣「雙打一哥」謝政鵬，也是唯一僅存台將，四強賽2：6、3：6不敵「印以組合」巴拉吉／埃利希（N.Sriram Balaji/Jonathan Erlich），四強止步，無緣挺進周日決賽。

雙打頭號種子「A鵬」和印尼搭擋朗卡特（Christopher Rungkat），今天面對「印以組合」巴拉吉／埃利希強勢發球，找不到破發機會，沒能逼出破發點，且巴拉吉／埃利希在接發球部分也給頭號種子很大的壓力，最終謝政鵬／朗卡特2：6、3：6落敗，無緣決賽。

謝政鵬坦言，今天對手整體發揮都比自己還要好很多，接下來會跟搭檔繼續努力拼法網會內賽。巴拉吉／埃利希首度在雙打賽事合作就打進決賽，高齡42歲的埃利希過去是2008年澳網雙打冠軍，世界排名也曾高居第五，被問及如何在年過四十仍在雙打維持高水準，埃利希笑說，「大家不能因為我年紀較長，就叫我傳奇。希望球迷朋友明天決賽能來為我們加油。」

單打部分權純雨（Soonwoo Kwon）迎戰奧地利好手諾瓦克（Dennis Novak），諾瓦克以6：3、6：4直落二拿下勝利。這是諾瓦克首度造訪台灣，「其實今年開季表現不是很好，很高興來到台灣能有相當美好的回憶。」

烏克蘭好手斯坦高夫斯基（Sergiy Stakhovsky）則是以兩個7：6（4）擊敗日本老將添田豪，斯坦高夫斯基此役發出17記Ace球展現重砲能力，明日將挑戰個人第八座挑戰賽單打頭銜。

明日決賽下午兩點雙打決賽率先登場，由「荷奧組合」亞倫斯/維斯保恩（Sander Arends/Tristan-Samuel Weissborn）對決巴拉吉／埃利希。單打決賽由諾瓦克（Dennis Novak）迎戰斯坦高夫斯基（Sergiy Stakhovsky）。

謝政鵬（左）、印尼搭檔Rungkat（右）無緣晉級決賽。圖／海碩整合行銷提供。
謝政鵬（左）、印尼搭檔Rungkat（右）無緣晉級決賽。圖／海碩整合行銷提供。
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