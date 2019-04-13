體育署／透過運動性平演說 建立友善運動空間

2019-04-13 23:49 聯合報 記者聯合新聞網╱即時報導



教育部體育署為了持續運動校園體育性別平等觀念，以將性平意識注入校園及社會場域以達到更深層的社會影響力為宗旨，今天在台灣大學綜合體育館二樓─後台咖啡廳辦理「校園體育（運動空間）性別平等推廣專案計畫─運動性平演說」。體育署邀請四位在不同運動專業領域各具代表性之主講人：包欣玄、邱靖貽、唐聖捷與林立川，跟所有與會者共同分享生命經驗與性別平等相關議題，從破除性別刻板印象、分享參與運動阻礙經驗，以提升運動空間身體自主權及身體界線的關注度及實務意識，來建立運動性別平等模範角色，將性平意識注入到校園及社會場域達到更深層的社會影響力。

演說過程反應熱烈。首先由擁有多國旅外經驗，台中藍鯨足球隊包欣玄以《我的足球旅外經驗》為題，分享旅外的運動競技經驗中，如何突破性別藩籬的歷程；而身兼馬拉松選手身分的邱靖貽則用《沒有不可能的人生》，分享專注在運動目標上，而讓性平環境因能力的提升而更加和諧；《泳敢換氣，游向世界》為題的游泳選手唐聖捷，則用多樣化的參與途徑，分享對於運動性平的期許並提出具體的建議；在舞蹈專業領域擁有豐富經驗的林立川分享《拋開印象的包袱，擁抱才華的事實》，說明才華是可以突破刻板印象的包袱，被世界看見自己的精采。