路跑／PUMA螢光夜跑高雄站 磁吸式獎牌吸睛

2019-04-13 22:54 聯合報 記者聯合新聞網╱即時報導



PUMA螢光夜跑高雄站今晚在高雄夢時代─時代大道舉行，將近8,000名跑友前來共襄盛舉，曾是電視台當家運動主播的甜心跑者林柏妤，和來自法國、最愛台灣的作家跑者吉雷米擔任領跑人，吉雷米更以「台灣風格」的表演現身，讓現場跑友驚喜連連。

螢光夜跑今年參賽組別延續21公里菁英挑戰組、10公里螢光體驗組、與5公里公益愛跑組，並加入全新組別「校園星Run組」吸引次世代年輕族群，共有上千位南台灣學子參與感受夜跑魅力。高雄站主打「明星領跑」星亮點，以及「公益扭蛋體驗」鼓勵年輕族群酷炫運動同時做公益。

21K 菁英挑戰組將搶先通過甫拆除青海陸橋、全新完工的青海路，並延續去年的生態文化路線，途經愛河溼地公園、內惟埤文化園區、願景橋、與中都唐榮磚窯廠等，讓眾多跑友一同感受高雄最新的城市脈動、留下高雄文化底蘊及城市美景的寶貴記憶。

今年也持續關心公益，與公益團體「財團法人肝病防治學術基金會」再次合作，並共同推出「大型公益扭蛋車」邀請跑友們一起攜手FUN閃做公益，扭蛋裡人人有獎的豐富獎項更讓現場跑友玩得不亦樂乎。PUMA也將捐贈本屆「Love Run公益愛跑組」的報名費收入所得給財團法人肝病防治學術基金會，作為推廣肝病防治用途。

螢光夜跑完賽獎牌，今年再度吸睛升級，個人化專屬完賽獎牌加入「磁吸式」設計，活動現場並延續受到跑者喜愛的跑者姓名牆，以可拆卸磁吸式姓名牌與完賽獎牌合成的「組合式個人姓名完賽獎牌」，磁吸式姓名牌更打造為金屬書籤樣式並雷雕跑者姓名，質感大幅提升。