全大運／擊敗亞運國手方菀靈 林呈璟奪大會首金

2019-04-13 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



全大運第一金由舉重公開女生組49公斤級北市大林呈璟拿下。圖／全大運提供 分享 facebook 108年全國大專校院運動會，13日舉重提前登場，首金由舉重公開女子49公斤級來自台北市立大學的林呈璟拿下，她以抓舉75公斤、挺舉93公斤、總和168公斤擊敗亞運國手方菀靈，去年初次當選亞運國手的正修科大莊盛閔，則是完成甜蜜復仇，在男子81 公斤級掄元。

林呈璟去年在台中全國中等學校運動會拿下女子53公斤級銅牌，她今年以大一「新鮮人」之姿挑戰全大運女子49公斤級，此量級另一位受到矚目選手是去年代表我國參加雅加達巨港亞運的國立體大方菀靈，被看好能帶走此量級金牌。

第一次試舉，林呈璟舉起72公斤，接著第二次試舉挑戰75公斤失敗，隨後第三次試舉才成功，方菀靈首次試舉70公斤就失敗，第二次挑戰雖然成功，但在第三次嘗試73公斤時失敗。

挺舉部份，林呈璟第一次試舉90公斤級成功，跟著又順利舉起93公斤，第三次欲舉起95公斤沒能得手，以93公斤收場。至於方菀靈，她從88公斤開始挑戰成功，但在試著舉92公斤未果，最終抓舉70公斤、挺舉88公斤、總和158公斤拿到銀牌。

莊盛閔去年全大運在男子77公斤級敗給國立體大謝書胤獲得銀牌，後來還剃髮明志警惕自己，成功在亞運選拔出線，他回憶當時笑說，這是提醒自己，什麼時候該做什麼事情，收起愛玩的心態，放更多心力在練習上。