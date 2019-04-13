新加坡羽賽／苦戰3局不敵金廷 周天成連霸夢碎

2019-04-13 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



周天成止步於四強。 讀者提供 分享 facebook 台灣「一哥」周天成，今天在超級500系列賽新加坡公開賽四強迎戰印尼金廷（Anthony Sinisuka Ginting），周天成三局苦戰79分鐘，17：21、21：18、14：21沒能上演逆轉勝，二連霸夢碎。

世界第4的周天成，過去與金廷對戰各持四勝，平分秋色，這是兩人生涯第九度對戰，也是今年首度交手。周天成開賽耐心迎擊，2：2後連下6分，但金廷隨後連拿5分，後半段金廷屢屢加速攻擊，反倒連下7分超前，首局小天17：21讓出。

次局2：2後，金廷連下3分取得領先，周天成主動變線，自7：8連下3分再度超前，雙方隨後陷入膠著互有領先，周天成在被金廷連下5分後，後半段急起直追，10：13後也回敬5：0回領先，16平後周天成強勢攻擊連下4分，21：18扳回一城。

決勝局雙方體力戰，金廷自1：4連下6分，周天成一路緊咬比分，8：10後金廷連拿5分擴大領先。16：10後小天網前精采防守，為自己製造後場球突襲機會，雙方多拍來回，周天成沉住氣化解金廷攻勢，兩人都撲救倒地，也贏得全場球迷喝彩，追到4分差。

但金廷因手部流血下場包紮，中斷小天連續得分氣勢，回頭續戰小天連丟兩分，反讓金廷先藉挑戰壓線得分扭轉士氣，無緣連霸。