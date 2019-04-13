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奧會／女力崛起 大陸金牌女將來台交流

2019-04-13 18:02聯合報 記者林宋以情╱即時報導

大陸奧會女性參與運動訪問團，來台進行女性運動發展交流。圖／中華奧會提供
大陸奧會女性參與運動訪問團，來台進行女性運動發展交流。圖／中華奧會提供
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有鑒於婦女參與運動的觀念及意識越來越受到關注重視，為了讓更多的女性同胞了解體育、熱愛運動，進而變成規律、常態性的運動，中華奧會特別邀請大陸奧會籌組「女性參與運動訪問團」於4月12至17日來台參訪，期間分別在台北市、新北市舉辦2場座談會，就女性參與運動、女性職業運動發展相關問題進行座談及經驗交流。

由中國大陸奧會人事部副部長匡樂華率團10人前來，成員有陳中（2000年雪梨、2004年雅典奧運跆拳道金牌選手、現任北京體育大學教師）、王麗萍（2000年雪梨奧運田徑20公里競走冠軍、現任北京體育大學高級教練）、董進霞（北京大學教研部教授）、柴壽未（天津市體育總會群體處處長）、朱俊華（貴州省體育總會副主席）、曹文捷（中國奧會人事部處長）、蔣文新（中國奧會財務部處長）、張琛（中國奧會行政事務部副處長）、皇甫紅娜（中國奧會地區高級主管）。

12日抵台首站前往國立體育大學，國體大副校長陳國儀表示，尊重婦女、推廣婦女運動一直是國際奧會最重要的政策，並特別邀請跆拳道前好手湯惠雯教授及雅典奧運跆拳道金牌朱木炎教授共同接待陳中，參觀跆拳道訓練及運動傷害防護情形，奧運金牌相見歡，互相交換意見。

13日三重運動中心座談會，有中華台北奧會婦女委員會主委朱鳳芝、洪佳君委員、王琇娟委員、張妙瑛委員、教育部體育署組長呂忠仁及三重運動中心執行長林志儫等專家學者；大陸則有匡樂華、王麗萍、董進霞及朱俊華等學者專家與會，進行專業的研討交流。

陳中在座談會中講述「大陸女性跆拳道大滿貫選手的心路歷程」，王麗萍也分享比賽訓練的過程及退役後投入女性運動推展的經歷。

14日在台北體育場還有一場座談，大陸講師、講題均與13日相同，我方改由蔡瓊姿委員（講題：提升女性健康行動方案）、許瓊云教授（講題：台灣促進女性參與運動概況）、蜂巢運動行銷工作室執行長徐偉友（講題：台北市女性運動推廣現況及未來發展）、台大教授曾郁嫻（講題：台灣推廣女性運動的策略與方向）。

兩場座談都由朱鳳芝、匡樂華共同主持，全民組組長呂忠仁、副組長趙昌恕亦分別參加座談，就推廣全民運動做政策指示與經驗分享，同時也顯現對推廣女性運動的決心與重視。

中華奧會表示，近年來國際奧會十分重視婦女健康與運動權利。中華奧會除致力提升婦女地位外，將持續透過各項方式，為廣大熱愛運動的婦女同胞開創更方便、更友善運動環境與活動。

大陸奧會女性參與運動訪問團，來台進行女性運動發展交流。圖／中華奧會提供
大陸奧會女性參與運動訪問團，來台進行女性運動發展交流。圖／中華奧會提供
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