清晨盃羽賽／專業組星光熠熠 2名世界冠軍領銜退役名將較勁

2019-04-13 18:29 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



兩屆世界錦標賽女雙冠軍和三屆亞洲錦標賽冠軍王曉理，來台參加清晨盃。 中華全民羽球發展協會提供 分享 facebook

第48屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽(13日)開始，進行最精采的專業組賽程，清晨盃每年都會邀請世界冠軍以及多位國際國內退役選手一起來參與盛會，讓世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽成為大家懷念曾經共同揮汗的舞台。

曾獲得1992年男子雙打世界冠軍和兩屆湯姆斯盃團體冠軍的陳康。 中華全民羽球發展協會提供 分享 facebook

身兼中華民國羽球協會副理事長，也是退役國手的現任全民羽協理事長吳宜倫表示，今年來台參加清晨盃羽球賽的世界冠軍有2位，一位是曾獲得1992年男子雙打世界冠軍和兩屆湯姆斯盃羽毛球團體冠軍的陳康，參加了貴賓組男雙和50歲父子組雙打的比賽，一位是曾獲得兩屆世界錦標賽女雙冠軍和三屆亞洲錦標賽冠軍的香港李寧隊王曉理，王曉理更是直接參加專業組女子雙打及混合雙打，和各國專業球員同場競技，專業技術精彩萬分。

曾是世界排名第二，奪得多次公開賽冠軍馬來西亞選手王有福。 中華全民羽球發展協會提供 分享 facebook

另外專業組還包括曾經世界排名第二，奪得多次公開賽冠軍的男子單打馬來西亞選手王有福，馬來西亞前國家隊選手李埏鉎／凌志輝，世界排名第四來自印尼，現任基隆中學教練，也是台灣一哥周天成的教練鄭永成，及許多曾經代表台灣參加國際賽事的台灣羽球退役國手，除了全民羽協吳宜倫理事長本身也是其中成員外，前台灣女單冠軍徐育齡，前台灣女雙冠軍並代表台灣參加兩屆奧運的選手蔡慧敏，也都一起現身驗證自己對羽球運動的愛好與支持，希望能號召更多國人加入羽球運動的行列。

曾是世界排名第四也是台灣一哥周天成的教練鄭永成。 中華全民羽球發展協會提供 分享 facebook

吳宜倫理事長表示，所有專業組的球員，都曾經經歷過專業運動員的訓練，現在有些是在擔任教練，有些從事其他行業，但大家對羽球的熱情不減，清晨盃成為大家每年可以一起相聚打球的機會，更讓這些專業選手懷念過去在競技場上拚搏的畫面。