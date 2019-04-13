新加坡羽賽／5度化解賽末點 戴資穎逆轉山口茜進決賽

2019-04-13 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



戴資穎新加坡公開賽四強擊敗山口茜。圖／Badminton photo 分享 facebook 超級500系列新加坡公開賽，我國「世界球后」戴資穎13日四強賽迎戰日本名將山口茜，次局化解五個賽末點，15：21、24：22、21：19逆轉勝山口茜，挺進決賽。

總獎金35萬5千美元新加坡公開賽，戴資穎昨日和「一哥」周天成同是鏖戰三局勝出，今日四強迎戰世界第四山口茜，過去雙方對戰戴資穎取得九勝六負上風，近期取得二連勝，包括上周在馬來西亞公開賽決賽擊敗山口茜完成女單三連霸。

山口茜大馬賽決賽飲恨，新加坡賽有備而來，雖然戴資穎打出4：0開局，不過5：2後山口茜連下7分超前，戴資穎隨後連下5分，一度追到1分差，但山口茜網前攻勢凌厲，且抓住小戴回球路徑，首局戴資穎15：21讓出。

次局戴資穎重整旗鼓，幸運翻網球加上掩護攻擊，開局回敬9：2，不過山口茜連貫得分，將差距縮小到4分，山口茜戰術多拍運用，長短虛攻反超比數，16：19後戴資穎網前撲球機會再度掛網，讓山口茜出現四個賽末點機會。

戴資穎新加坡公開賽四強擊敗山口茜。圖／Badminton photo 分享 facebook

山口茜前三個賽末點都失誤收場，戴資穎在第四個賽點以精彩假動作騙到山口茜，追平比數。隨後山口茜雖又獲得第五個賽末點機會，仍遭戴資穎化解，戴資穎把握第二個局點機會，網前近身攻擊，24：22拿下第二局。

決勝局山口茜取得6：1開局，戴資穎前半段失誤過多，後半段嘗試多調動山口茜，自6：12連趕4分追到兩分差，11：16後連下3分追到1分差，山口茜體力下滑連續出現失誤，14：17後戴資穎連下6分超前，第三個賽末點山口茜掛網，21：19逆轉勝山口茜。

戴資穎上周才在超級750馬來西亞公開賽封后，拿下本季首冠，明爭取二連冠，將與印度羽球「一姐」辛德胡（PV Sindhu）和日本女將奧原希望勝方爭冠。