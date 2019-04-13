名人賽╱展虎威！伍茲第2輪68桿 僅落後領先者1桿

2019-04-13 16:00 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



來源：ESPN

美國高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）12日在高球名人賽第二輪中，打出68桿佳績，累積成績為-6，讓他升至暫居第六，並只落後領先者一桿，這個周末的奧古斯塔球場（Augusta National）將會非常精采。

這是伍茲非常有趣的一天，事實上他錯失了不少博蒂機會，尤其是只在五桿洞拿到一次博蒂，在第三、第12、與第13洞都錯過大好抓鳥機會，不然現在領先的可能就是伍茲。

此外，他更在第14洞時差點被一名腳滑的安全人員絆倒，好在並無大礙、虛驚一場。

對於在名人賽奪冠的機會，伍茲一如往常地很有信心，強調只要出賽就期待自己能贏。

「前三場四大賽，我都在爭冠行列，」伍茲說。

不過，他也將面臨激烈的競爭，之所以只落後一桿、卻排在第六，就是因為出現了名人賽史上首次在36洞後有五人共同領先，包括義大利的墨利納瑞（Francesco Molinari）、澳洲的戴伊（Jason Day）與史考特（Adam Scott）、美國的凱普卡（Brooks Koepka）、和南非的烏斯特海仁（Louis Oosthuizen）。

這五人都曾贏過四大賽，其中三人還登上過世界第一。

而與伍茲一起並列第六的還有另外三人，包括美國前球王強森（Dustin Johnson）；就連米克森（Phil Mickelson）也只落後三桿、湯瑪斯（Justin Thomas）落後四桿。