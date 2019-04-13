親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
JHBL
綜合
路跑

老婦迷途百公里 老先生騎野狼125接回 員警：有夠強

遭警鳴笛駕駛乖乖停車 結果被全路口人車看笑話

運動筆記波士頓馬拉松非官方指南 (by Jay的跑步筆記)今年秋季就一起跑進襪子的故鄉吧! -2019織足盃超半程馬拉松
健行筆記2019/04/04-05 鈴鳴閂山【山旅】碧潭河岸光景，和美山步道的越野跑練習！
NBA今日最佳球員- Dwyane Wade (4月11日)今日十大好球 (4月11日)

籃球／可樂果三對三 甲乙組冠軍能仁、東中交鋒

2019-04-13 14:35聯合報 記者劉肇育╱即時報導

HBL高中籃球聯賽不僅是國內最受注目的學生籃球盛會，今天更於板橋第二運動場舉辦「可樂果HBL三對三籃球賽」，號召來自127所學校、共400支高中菁英隊伍，近1600位學生熱情參與。

賽事展現青春活力，激烈戰況令人目不轉睛，其中HBL甲組冠、亞軍，能仁家商以及南山高中皆派出隊伍出賽，力拚可樂果提供的萬元高額獎金。協助能仁家商今年全勝封王，同時摘下MVP頭銜的林彥廷表示：「不同於全場五人正規賽制，三對三賽事首重攻守轉換與個人技巧，只要夠快肯拚就有機會獲勝。」

能仁家商與台東高中於賽事開幕進行PK表演賽，上演前所未見的甲組冠軍對決乙組冠軍高張力戲碼。林彥廷以快速突破過人畫破戰局，但台東高中劉以道亦不甘示弱地送上三分彈遠距祝福，而後高射砲丁冠皓連進兩球拉開比分差距，最後由林彥廷的強力暴扣終結比賽。賽後台東高中謝文翔說到：「國中時就十分欣賞能仁三少，沒想到能有機會同台競技。」

現場還送上民眾與球星合力組隊的「HBL混合對抗賽」，北一女周采臻雖然開局即三分入網，仍不敵能仁家商高錦瑋縱橫全場的穿針引線；隨後周季葳與宋淑萍帶來罕見「北一女內戰」，雙方激烈廝殺，與高中球員們攜手享受籃球樂趣。

賽事贊助商可樂果除了提供冠軍隊伍誘人獎金與全校每人一包可樂果好禮外，活動現場也出動大受歡迎的「可樂果夢想加油車」，搭載互動式投籃機，無論有無參賽皆能來玩，一起挑戰高分獲得可樂果加油包。

相較林彥廷和高錦瑋三球全進，面對松山高中投進致勝一擊的丁冠皓卻「僅」進二球，為活動現場增添「笑」果。此外，本次可樂果也特別規畫女子組比賽專區，以girl’s可樂果可愛粉紅色調，為所有參加女球員挹注迷人的自信與勇敢態度，表現出不輸男生的奮戰態度。

可樂果HBL三對三籃球賽號召來自127所學校、共400支高中菁英隊伍參賽。圖／名...
可樂果HBL三對三籃球賽號召來自127所學校、共400支高中菁英隊伍參賽。圖／名衍行銷提供
分享
可樂果HBL三對三籃球賽號召來自127所學校、共400支高中菁英隊伍參賽。圖／名...
可樂果HBL三對三籃球賽號召來自127所學校、共400支高中菁英隊伍參賽。圖／名衍行銷提供
分享
可樂果HBL三對三籃球賽號召來自127所學校、共400支高中菁英隊伍參賽。圖／名...
可樂果HBL三對三籃球賽號召來自127所學校、共400支高中菁英隊伍參賽。圖／名衍行銷提供
分享

能仁家商HBL松山高中

相關新聞

新加坡羽賽／都拚戰3局勝出 小戴、小天同晉4強

2019-04-13 00:27

三太子網賽／莊吉生1日2敗 四強台將就剩謝政鵬

2019-04-13 00:39

高球／馬尼拉女子菁英賽 張子怡失守並列第三

2019-04-12 21:50

全中運／桌球賽程先行結束 淡江高中勇奪五金

2019-04-12 20:49

清晨盃羽賽／推廣終身運動 3P分齡對抗賽吸睛

2019-04-12 20:29

三太子網賽／男雙拍落莊吉生王宇佐 謝政鵬成台將希望

2019-04-12 19:54

足球／全國少年盃 西屯國小四年級奪成軍首冠

2019-04-12 18:36

新加坡羽賽／拍退成池鉉晉4強 戴資穎再戰山口茜

2019-04-12 17:45

新加坡羽賽／周天成苦戰三局險勝 挺進4強賽

2019-04-12 16:58

新加坡羽賽／「拿督」指點 小天晉8強

2019-04-12 00:00

三太子網賽／1小時速闖8強 莊吉生扮地主希望

2019-04-11 22:45

高球／台小將發光 拚同天雙冠

2019-04-11 22:41

新加坡羽賽／全場都領先！ 戴資穎8強門票到手

2019-04-11 20:31

高球／延長第2洞險勝 許凱俊摘佛度盃總冠軍

2019-04-11 18:44

新加坡羽賽／連霸再進一步 周天成闖8強

2019-04-11 18:15

全中運／高雄全中運20日登場 吉祥物正式亮相

2019-04-11 17:58

羽球／清晨盃首列BWF行事曆 97歲林友茂連38年參賽

2019-04-11 17:49

舉重／許淑淨涉禁藥 蔡溫義國家隊總教練遭解職

2019-04-11 16:33

高球╱挑戰衛冕美國名人賽 瑞德先減重

2019-04-11 16:27

高球╱賭客下注27萬 看好伍茲再穿上綠夾克

2019-04-11 16:08

羽球／戴資穎大馬三連霸 BWF盛讚「帽子戲法」

2019-04-11 16:03
看更多

熱門文章

日職／王柏融高飛犧牲打進帳1打點 火腿4:1羅德

2019-04-12 20:13

NBA／華頓遭開除 泰隆魯成湖人新帥候選

2019-04-13 07:51

日職／王柏融打點再進帳 近7場比賽貢獻7分

2019-04-12 20:22

新加坡羽賽／拍退成池鉉晉4強 戴資穎再戰山口茜

2019-04-12 17:45

NBA／勇士、公鹿邀復出拚冠 艾倫：永遠不說不

2019-04-12 15:45

日職／王柏融一棒致勝能力強 日媒：火腿的優勢

2019-04-13 08:54

NBA／解決戴維斯去留問題 鵜鶘傳聘用騎士奪冠推手

2019-04-13 08:18

日職／第3打席面對陳冠宇 台灣對決王柏融高飛球出局

2019-04-13 14:52

NBA／快艇首輪迎戰勇士 近30年來最被賭盤開衰

2019-04-13 10:30

中職／張志豪第99轟逆轉 兄弟久違7連勝

2019-04-12 22:50

NBA／華頓遭開除 柯爾：湖人失去深得人心的教練

2019-04-13 09:51

MLB／別叫佐佐木朗希怪物 菊池雄星：我們是鬼屋嗎？

2019-04-13 06:55

中職／味全龍口袋陣容還有誰？劉志昇也是人選

2019-04-12 16:03

NBA／訪台行展現嚴格自律 艾倫爬山晨跑樣樣來

2019-04-13 09:30

新加坡羽賽／周天成苦戰三局險勝 挺進4強賽

2019-04-12 16:58

MLB／傷兵名單又膨脹 桑契斯成洋基第12名傷兵

2019-04-13 07:13

NBA／對戰老八快艇演加州南北內戰 勇士：沒那麼容易

2019-04-12 14:46

NBA／諾維茨基、韋德告別 冰釋前嫌友情萌芽

2019-04-13 11:40

日職／樂天宋家豪奪5中繼 巨人陽岱鋼連7打數摃

2019-04-12 21:13

NBA／「雷槍」艾倫訪台會球迷 大談三分紀錄、秀神射

2019-04-12 15:32

NBA／火箭首輪迎戰爵士 丹東尼授意葛登專防米契爾

2019-04-13 11:28

NBA／韋德假動作成招牌 巴提耶：被騙起是種榮耀

2019-04-13 10:48

MLB／戴維斯推進54打數安打荒 先發還要先預告

2019-04-13 10:15

影／12強棒球賽程揭曉 辜仲諒：帶回金牌

2019-04-12 16:31

NBA／訪台談NBA生涯 雷槍：生不逢時

2019-04-13 00:49

MLB／一場未打就拿大約的原因在這 白襪新秀雙響炸洋基

2019-04-13 11:26

NBA／諾維茨樂意成獨行俠股東 庫班：會是很棒的事

2019-04-13 11:39

NBA／致敬韋德所屬熱火三巨頭 雷納德：成就今日的我

2019-04-13 13:15

新加坡羽賽／都拚戰3局勝出 小戴、小天同晉4強

2019-04-13 00:27

MLB／最愛招惹吉祥物 辛德賈德又有新案例

2019-04-13 07:52

NBA／自認逐漸找回巔峰狀態 海瓦德望季後賽爆發

2019-04-13 13:25

NBA／不怕哨音鬧場 勇士柯爾：季後賽吹判會更寬鬆

2019-04-13 09:28

12強賽／B組賽程出爐 中日大戰壓軸

2019-04-12 16:20

日職／王柏融無安 打點仍進帳

2019-04-13 00:22

春季聯賽／連4年赴美訓練 黃柏豪備戰中職選秀

2019-04-12 18:11

中職／猿洋投勝投開張 洪總：希望一路順下去

2019-04-12 22:53

中職／猿耍悍將 洋投開胡

2019-04-13 00:20

清晨盃羽賽／推廣終身運動 3P分齡對抗賽吸睛

2019-04-12 20:29

謝國城少棒／彰化縣7球員無身分證 首戰遭沒收比賽

2019-04-13 13:14

春季聯賽／楊承遠大鳥慢啼 目標鎖定進軍職棒

2019-04-12 21:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top