籃球／可樂果三對三 甲乙組冠軍能仁、東中交鋒

2019-04-13 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



HBL高中籃球聯賽不僅是國內最受注目的學生籃球盛會，今天更於板橋第二運動場舉辦「可樂果HBL三對三籃球賽」，號召來自127所學校、共400支高中菁英隊伍，近1600位學生熱情參與。

賽事展現青春活力，激烈戰況令人目不轉睛，其中HBL甲組冠、亞軍，能仁家商以及南山高中皆派出隊伍出賽，力拚可樂果提供的萬元高額獎金。協助能仁家商今年全勝封王，同時摘下MVP頭銜的林彥廷表示：「不同於全場五人正規賽制，三對三賽事首重攻守轉換與個人技巧，只要夠快肯拚就有機會獲勝。」

能仁家商與台東高中於賽事開幕進行PK表演賽，上演前所未見的甲組冠軍對決乙組冠軍高張力戲碼。林彥廷以快速突破過人畫破戰局，但台東高中劉以道亦不甘示弱地送上三分彈遠距祝福，而後高射砲丁冠皓連進兩球拉開比分差距，最後由林彥廷的強力暴扣終結比賽。賽後台東高中謝文翔說到：「國中時就十分欣賞能仁三少，沒想到能有機會同台競技。」

現場還送上民眾與球星合力組隊的「HBL混合對抗賽」，北一女周采臻雖然開局即三分入網，仍不敵能仁家商高錦瑋縱橫全場的穿針引線；隨後周季葳與宋淑萍帶來罕見「北一女內戰」，雙方激烈廝殺，與高中球員們攜手享受籃球樂趣。

賽事贊助商可樂果除了提供冠軍隊伍誘人獎金與全校每人一包可樂果好禮外，活動現場也出動大受歡迎的「可樂果夢想加油車」，搭載互動式投籃機，無論有無參賽皆能來玩，一起挑戰高分獲得可樂果加油包。