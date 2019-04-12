高球／馬尼拉女子菁英賽 張子怡失守並列第三

2019-04-12 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



沙比亞特．馬克（左）拿下台中慈善菁英賽業餘冠軍， 右為馬克媽媽沙比亞特思聆。圖／鍾豐榮提供 分享 facebook 兩位挑戰職業賽事的台灣業餘高球小將張子怡和沙比亞特馬克，今天都未能守成，雙雙繳出超出標準桿成績，錯過拿下業餘生涯第一場職業賽冠軍的機會。

張子怡在菲律賓馬尼拉女子菁英賽前兩輪，以137桿領先群雌，可惜來到最終輪，吞六柏忌、抓兩小鳥，打出75（+4）桿，最終以212（-1）桿，與我國職業選手陳萱並列第三，無法繼續創造驚奇。她說：「 今天的鐵桿一直找不到感覺，而且旗位非常刁鑽， 短切就更難救球，代表我需要更多學習， 希望下一站回到台北打聲寶高球賽重新開始。」

冠軍由泰國選手尤波獲得，她今天繳出71桿， 三輪合計209桿，從落後1桿成功逆轉封后，去年亞運女子高球金牌得主 、菲律賓籍日裔選手笙世優花，以一桿之差居次， 但仍居所有業餘選手第一。

至於在台中慈善菁英賽前兩輪並列第二的台東成功鎮阿美族選手沙比亞特馬克，在最終輪也打出超出標準桿一桿的71桿，以三天合計204桿並列第九，但仍居所有15名業餘選手之冠，展現傲人潛力。