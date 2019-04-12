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全中運／桌球賽程先行結束 淡江高中勇奪五金

2019-04-12 20:49聯合新聞網 即時報導

高男組雙打金牌黎昕祐／彭旨（松山家商)。 圖／全中運大會提供
高男組雙打金牌黎昕祐／彭旨（松山家商)。 圖／全中運大會提供
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教育部主辦、高雄市政府承辦的「青春躍動．精彩高雄─108年全國中等學校運動會」，提前開打的桌球項目，今（12日）天在五甲國小體育館圓滿結束，新北市淡江高中摘下高女、國女組團體賽及國女單打、高女雙打、高女單打5面金牌，北市松山家商則包辦高男團體、雙打、單打3金，北市誠正國中獲團體與單打2金。

高男組雙打成績前八名排名依序為：黎昕祐／彭旨（松山家商）、陳冠元／黃弘州（高市福誠高中）、王翊帆／李承祐（北市松山家商）、陳品翰／林聖諺（新北海山高中）、楊博翔／林柏翰（中市東山高中）、蔡力揚／郭昱良（竹市光復高中）、范植鎧／蘇晉賢（竹市光復高中）、鄭文睿／陳柏翔（中市東山高中）。

高女組雙打依序是：張如嘉／蔡其臻（新北淡江高中）、蔡豐恩／許伊宸（新北淡江高中）、楊雅雁／陳郁玟（北市南湖高中）、陳慈庭／李婉瑄（新北淡江高中）、唐妮均／吳妤彤（中市中港高中）、鄭心榆／林軒卉（苗縣大同高中）、劉容瑄／林宜靜（高市林園高中）、彭采婕／黃姵純（苗縣大同高中）。

國男組雙打依序為：連柏翔／黃振維（竹市香山高中）、方立謙／蔡榜原（竹市建華）、陳毅展／蔡宗諭（高市福誠高中）、吳奕緯／拓巴斯（高市福誠高中）、田翔元／吳秋信（桃市龜山）、李想成／龔則乾（北市龍門）、張凱博／范晨暘（竹市建華）、鄭亦恩／鄭亦慎（南市大橋）。

國女組雙打成績依序是：裴紫妮／謝于璇（苗縣維真）、陳芝琳／莊銘儀（北市麗山）、石慧莉／林芊瑩（新北淡江高中）、陳佳宜／郭珈妤（新北淡江高中）、張盈楹／顏詩桓（北市南門）、楊喬安／簡亦呈（宜縣中華）、廖庭瑤／張亦含（新北淡江高中）、蔡佳汝／許滋玹（北市麗山）。

單打比賽各組前八名排名依序為；高男組：馮翊新（松山家商）、黃彥誠（長榮中學）、戴茗葦（淡江高中）、高民騏（臺南一中）、林勇志（桃市壽山高中）、林子鈞（福誠高中）、辜祟晏（彰縣藝術高中）、呂維霖（福誠高中）。高女組：簡彤娟（淡江高中）、高銘（內湖高工）、于修婷（淡江高中）、蔡育勤（北市中興中學）、施綾軒（中市中港高中）、顏嘉萱（高市林園高中）、黃依婷（中市中港高中）、徐語柔（竹市香山高中）。

國男組單打依序是：林彥均（北市誠正）、梅日燁（海山高中）、張佑安（北市誠正）、高承睿（高市大榮高中）、蔡凱丞（宜縣吳沙）、吳元佑（高市大榮高中）、陳彥廷（彰縣彰德）、蘇冠宇（竹市香山）。國女組：朱以晴（淡江高中）、陳采妮（北市麗山）、蔡昀恩（竹市建華）、張孟婕（苗縣維真）、鄭婕伶（彰縣彰德）、蘇郁琪（高市三民）、劉如紜（北市麗山）、黃淨嘉（南市忠孝）。

高雄市桌球委員會主委黃鐘龍（右2）頒發國女組朱以晴（左2）、陳采妮（左1）、蔡昀...
高雄市桌球委員會主委黃鐘龍（右2）頒發國女組朱以晴（左2）、陳采妮（左1）、蔡昀恩婷前三名獎牌後合影。
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