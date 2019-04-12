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清晨盃羽賽／推廣終身運動 3P分齡對抗賽吸睛

2019-04-12 20:29聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

清晨盃三對三賽制，讓銀髮族也能終身運動。 中華全民羽球發展協會提供
清晨盃三對三賽制，讓銀髮族也能終身運動。 中華全民羽球發展協會提供
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第48屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，已於昨(11)日假臺北市南京東路的臺北體育館開打，本賽事共含貴賓組、專業組、挑戰組、推廣組、三P組、祖孫組、親子組、各年齡分組等共180組的賽程，共計21國約3500多位選手參加，多年來已是國內最大型的羽球業餘比賽，也是全世界知名的羽球賽事，今年賽事更是由中華民國羽球協會和中華民國全民羽球發展協會共同主辦，讓世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽成為推動羽球的官方機構和民間公益協會合作的賽事，每年吸引臺灣及各國選手到臺北參賽，也讓參賽的各國選手增進友誼，提昇以球會友的國民外交情誼。

清晨盃三對三賽制，讓銀髮族也能終身運動。 中華全民羽球發展協會提供
清晨盃三對三賽制，讓銀髮族也能終身運動。 中華全民羽球發展協會提供
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為推廣年長者的運動風氣，也讓年長者不因年齡增長而無法繼續投入喜愛的羽球運動，身兼中華民國羽球協會副理事長也是退役國手的現任理事長吳宜倫表示：清晨盃羽球賽不僅分設一般羽球比賽常見的賽制，從2006年第35屆的清晨盃起，還有由羽球之父吳文達先生首創三對三(3P)的賽制，「3P」比賽每組參賽選手共三人，前排左右各1人、後排1人可左右移動，發球時由前排兩位輪流發球，後排選手只接球不發球，最主要的是考量年長者移動較不方便，可一直待在前排而減少移動，但仍可享受在場上進行羽球的比賽，今年三人加起來超過200歲(女60歲以上，男65歲以上)的「3P」組共有11組33人參加、三人加起來超過220歲(女65歲以上，男70歲以上)的「3P」組也有8組共24人參加。每年舉辦的「3P」組都吸引眾人目光，尤其許多首次前來參賽的國外選手紛紛指出，這樣的比賽很有趣，不僅可以讓更多年紀大的老人一起打球，也不需要耗費太多氣力。更有不少人強調，返國後要準備推廣「3P」比賽，並直接向主辦大會查詢比賽規則與辦法。

清晨盃三對三賽制，讓銀髮族也能終身運動。 中華全民羽球發展協會提供
清晨盃三對三賽制，讓銀髮族也能終身運動。 中華全民羽球發展協會提供
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除了特有的三對三(3P)的賽制，清晨盃的另一大特色是參賽的年長者選手，今年超過85歲以上的選手就有8位，包括最年長吳炳炎先生(98歲)、健康大使林友茂先生(97歲)、羽球之父吳文達先生夫人吳蔡秀珍女士(89歲)、大湳隊的廖國風將軍(89歲)……等，這兩天2人加歲超過160歲組有4組8人捉對廝殺、接下來幾天還有選手超過80歲的單打、雙打、夫婦雙打、父(母)子女、祖父(母)子女的各種賽程，參賽的年長者也都不在少數，這些年長者還能出來在球場上盡情揮汗，為清晨盃推廣年長者終身運動的羽球運動提供了最佳的見證，也吸引了不少在場選手的目光，讓活動賽事更加精彩。

清晨盃三對三賽制，讓銀髮族也能終身運動。 中華全民羽球發展協會提供
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