三太子網賽／拍落莊吉生/王宇佐 謝政鵬成台將希望

2019-04-12 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



謝政鵬（左）／朗卡特挺進雙打四強賽。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 華國三太子國際男子網球賽今天舉行單雙打八強賽，其中單打碩過僅存的莊吉生以6：7（3：7）、1：6不敵世界排名第207名的日本選手添田豪，至於雙打八強賽謝政鵬／朗卡特（Christopher Rungkat）則是以6：4、7：6（10：8）擊敗莊吉生／王宇佐，成為唯一晉級四強賽的台將。

莊吉生今天在單雙打賽事一日兩戰，其中單打八強賽對上日本選手添田豪，在首盤雙方都未能破發的情況下，一路拚進搶七後遭對手先下一城，第二盤添田豪發動猛烈進攻，一共取得7次破發點並拿下其中3個，以6：1直落二淘汰莊吉生，單打四強賽將無我國選手賽程。

至於男雙八強賽則上演台灣內戰，謝政鵬與印尼搭擋朗卡特展現絕佳默契，在首盤率先破發並以6：4率先拿下後，第二盤雖然遭莊吉生／王宇佐逼入搶七，還在一度取得5個賽末點的情況下遭對手一一化解，但最終仍是在第6個賽末點拿下勝利。

謝政鵬賽後表示，今天場上四名選手其實都有很棒的發揮，他與朗卡特能贏球只是因為較為幸運，「其實Jimmy（王宇佐）他們得很好，我不喜歡打單打選手，因為你不會知道他們要往哪裡走，今天我們贏是比較幸運一點，明天就繼續加油。」

對於與搭檔擁有良好默契，謝政鵬與朗卡特一致認為兩人的默契來自於良好的情誼，謝政鵬說：「其實不管場上場下，我們相處模式都差不多，就跟我和小胖的相處是一樣的，就是真心當朋友，做什麼事都一起，一起出去玩，默契這種東西就是打久了，你也不需要喊聲，就會知道該怎麼走。」

在成為四強賽碩果僅存的台將後，謝政鵬下一輪將碰上印度巴拉吉（N.Sriram Balaji）／以色列厄里克（Jonathan Erlich），其中厄里克曾在2008年拿下澳網雙打冠軍，謝政鵬說：「他跟不同人配過有贏也有輸，他們經驗當然是比較好，希望下一場觀眾能幫我們加油大聲一點。」