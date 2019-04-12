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足球／全國少年盃 西屯國小四年級奪成軍首冠

2019-04-12 18:36聯合報 記者劉肇育╱即時報導

台中市西屯國小在2019年全國少年盃足球錦標賽拿下四年級組冠軍。圖／西屯國小提供
台中市西屯國小在2019年全國少年盃足球錦標賽拿下四年級組冠軍。圖／西屯國小提供
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2019年全國少年盃足球錦標賽上周在花蓮美崙田徑場開幕，其中在學校組賽事中，成軍才四年的台中市西屯國小，今天在四年級組冠軍賽以2：0擊敗新市國小，拿下成軍以來首座冠軍，今年暑假將代表我國前往歐洲參加U10國際賽。

西屯國小去年在全國少年盃足球錦標賽就曾踢進四強賽，今年在四年級組賽事成績更上一層，先是在四強賽以4：0擊敗台北市天母國小，今天的冠軍賽碰上新北市新市國小再以無失分的2：0取勝，奪得成軍以來首冠。

台中市西屯國小四年級隊長洪錠江，表現出色。圖／西屯國小提供
台中市西屯國小四年級隊長洪錠江，表現出色。圖／西屯國小提供
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