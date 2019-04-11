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高球／台小將發光 拚同天雙冠

2019-04-11 22:41聯合報 記者曾思儒╱即時報導

張子怡在馬尼拉女子高球菁英賽躍居領先。圖／陳宏佳提供
張子怡在馬尼拉女子高球菁英賽躍居領先。圖／陳宏佳提供
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台灣業餘高球小將沙比亞特馬克及張子怡，今天在台灣、菲律賓紛傳佳音，馬克在台中慈善菁英高球邀請賽第二輪揮出66（-4)）佳績，兩輪打完以133桿（-7）並列第二，張子怡則在馬尼拉女子菁英賽戰暫居首位，明天將分別挑戰個人業餘生涯第一座職業賽冠軍。

馬克明天將與暫居第一的呂偉智，以及今天揮出最低63桿、並列第2的宋孟璋同時出發，他表示和職業選手同組競爭，可以近身觀察過人的狀況處理技巧，「他們能把失誤的球救得極盡完美，打出來的球跟心理想的幾乎沒有兩樣。」

張子怡近年來也在台、菲、中等職業賽場馳騁，對職業身手見多識廣，和馬克看法大同小異，對職業選手的危處理能力特別敏銳，「他們的失誤總在控制之中，不會出現無法收拾的悲劇。」

張子怡過往職業賽最佳成績是總排第2，這次帶著1桿領先進入最終輪，將挑戰個人首冠；不過她雖潛力令人稱羡，仍把學業放在第一，年僅17歲的她已立下目標，「今年夏天和平高中畢業後，我準備秋天到美國加州柏克萊大學就讀，在大學學業未完成之前，我不打算轉職業。」

沙比亞特馬克比張子怡多一歲，將成國立體大新鮮人的他將台中慈善菁英賽作為轉職業的模擬賽，再三告訴自己要把握住第一次編在職業賽領先組的機會，同時不給自己太大的壓力，一定得保持常心。「和職業高手比賽，我覺得最重要的是緊守自己的節奏，不要在他們設定的框架下打球，一旦迷失了自己，就無法打出自己的風格，一定會落居下風。」

呂偉智

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