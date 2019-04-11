新加坡羽賽／全場都領先！ 戴資穎8強門票到手

2019-04-11 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照） 分享 facebook

延續前一站完成馬來西亞公開賽3連霸的氣勢，「世界球后」戴資穎今天在新加坡公開賽第二輪整場沒落後過，以21：15、21：18拍下大陸女將陳曉欣，和我國「一哥」周天成分頭拿到8強門票。

世界排名23的大陸女將陳曉欣年僅20歲，過去和小戴2度碰頭，雙方各拿1勝；本季首度碰頭，小戴一下場就打出7：0領先，領先雖一度被縮小到15：14，但小戴再連下3分穩住領先，順利以21：15先下一城。

第2局仍是小戴先馳得點，陳曉欣雖1：1追平，小戴接續又連下4球，領先優勢也一路維持，最終就在第3個賽末點收下勝利，以21：18晉級8強。

小戴是新加坡公開賽2017年冠軍，去年因賽事和世錦賽相近放棄衛冕，今天拿下跨季新加坡7連勝，明天將和排第7種子的南韓「一姊」成池鉉搶4強門票。

新加坡公開賽屬國際羽總超級500系列，總獎金35萬5千美元，尋求衛冕的小天排男單第2種子，今天率先上陣的他只花35分鐘就以21：18、21：10拍下世界排名22的丹麥約根森（Jan O Jorgensen），朝連霸再進一步。

唯一的雙打台將代表盧敬堯／李佳馨沒能再闖關，15：21、15：21不敵里約奧運摘銀的馬來西亞混雙組合陳炳順／吳柳螢，無緣8強。