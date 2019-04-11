羽球／清晨盃首列BWF行事曆 97歲林友茂連38年參賽

2019-04-11 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



第48屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽11至14日將在台北體育館開打。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 2019年第48屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，11至14日將在台北體育館開打，本屆賽事首度獲世界羽球聯盟列入BWF國際賽事年度行事曆，共吸引超過20國、3500人報名參賽，其中最年長與年幼球員相差超過90歲。

清晨盃在今年邁入第48屆，在今天記者會上中華羽球協會也宣布今年起正式攜手全民羽球發展協會共同主辦，雙方於記者會上進行簽約儀式，由中華羽協理事長張國祚與全民羽協理事長吳宜倫代表簽約，並邀請全民羽協榮譽理事長吳俊彥與年度贊助商台灣優乃克股份有限公司部長陳光偉一同為賽事啟動。

張國祚致詞中表示，今年起中華羽協將全力協助清晨盃賽事規模國際化，加強於國際體壇上賽事推廣，積極邀請更多世界級選手來台參加賽事，一同為台灣羽球邁向全世界而努力。

今天記者會上各組代表選手也出席誓師，其中包括前中國大陸國手陳康、將參加VIP組的市議員陳重文，業餘組別中最年長參賽選手吳炳炎（98歲）、林友茂（97歲）與最小的參賽選手蔡孟廷（6歲）、邱品禎（6歲），以及來自日本、南韓與南非選手。

其中已連續38年參賽，並且在父子組連續35年摘冠的「老頑童」林友茂，今年將帶著小兒子與就讀大學的孫子參賽，過去是練太極拳的他已有長達47年的球齡，談到為何愛上羽球時，他說：「因為太極拳太靜了，打得再好也沒有掌聲，因為我很好動，打羽球時只要一個好的殺球就能獲得掌聲，希望我100歲時都還能繼續來參賽。」

今年清晨盃共分成貴賓組、專業組、挑戰組、推廣組、三P組、祖孫組、親子組、各年齡分組等共180組的賽程，主辦單位中華羽協與全民羽協也提供了等值獎金超過百萬的各項獎品和摸彩品給各組優勝及參賽的選手。