舉重／許淑淨涉禁藥 蔡溫義國家隊總教練遭解職

2019-04-11 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



蔡溫義。 報系資料照 分享 facebook 我國兩屆奧運舉重金牌許淑淨上月爆出禁藥檢測未過關，體育署和國訓中心昨天在高雄國訓中心開會，會中確認解除許淑淨教練蔡溫義的國家隊總教練資格，本月15日生效。

體育署副署長王水文表示，昨天會議包括體育署、國訓中心、訓輔委員、中華舉重協會代表出席，蔡溫義也有列席，但報告後就先離席，當下並沒第一時間接收到最後的討論結果。

王水文提到，蔡溫義擔任教練期間態度認真，指導選手在奧運期間也獲得很好成績，但許淑淨因查出禁藥遭禁賽，根據明確事證，的確違反多項規定，最終決定取消蔡溫義2020年東京奧運教練資格。

體育署競技運動組長洪志昌表示，體育署會將會議結果通知舉重協會，新任總教練要經由舉重協會，經行政作業程序後會再產生，蔡溫義接到通知後20天內，也可以書面方式和國訓中心申訴。

洪志昌透露，昨天蔡溫義發言時，最掛心的仍是愛將許淑淨未來職涯發展，「他講到一度哽咽，真的很掛心淑淨。」

27歲的許淑淨去年雅加達亞運前無預警宣布退休，她6月發表退役聲明，表示長年受膝傷所苦，加上世錦賽手肘傷勢影響，無法正常訓練，選擇亞運前退休，但仍留在舉重界，在國訓中心培育下一個「台灣之光」；爆出禁藥事件後，她已離開國訓中心。