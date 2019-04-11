高球╱挑戰衛冕美國名人賽 瑞德先減重

2019-04-11 16:27 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



挑戰衛冕，瑞德先減重。 美聯社 分享 facebook

瑞德（Patrick Reed）在去年美國名人賽最後一輪，擊敗法奧勒（Rickie Fowler）、史皮斯（Jordan Spieth）和拉姆（Jon Rahm），拿下生涯首座大滿貫。

今年再度來到奧古斯塔球場，瑞德雖然減了不少體重，不過挑戰衛冕的壓力一點也不輕鬆，畢竟名人賽史上只有3名選手成功衛冕過，最近一位是2001-02年的老虎伍茲（Tiger Woods）。

瑞德表示：「對我來說，我認為拿下首冠比較困難，因為大家都認為自己好像能贏大滿貫賽，不過等到真正要達成時，總是會出現一些自我懷疑的聲音，一旦真正克服這些阻礙，才能變得更有信心。也因為已經有過成功的經驗，才開始真正相信自己能贏球。」

不過就瑞德目前的狀態來看，要再次披上綠夾克並不容易。去年奪冠後，他世界排名曾上升到生涯最佳的第10位，不過自此就無緣冠軍，在去年美國公開賽名列第4後，當年剩下8場比賽都在19名以外，現在世界排名也跌到第18位。

當中原因和他開球距離及準度有關，他這兩項數據都輸給大部分選手。

周二晚間的冠軍晚宴，是名人賽自是1952年流傳至今的傳統，瑞德和前任冠軍們一同用餐，分享彼此的故事。去年成功減了4、5公斤（10到12磅）的瑞德，這晚胃口大開，點了帶骨肋眼牛排、起司通心麵、奶油玉米、蒸青花菜和奶油菠菜。