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高球╱賭客下注27萬 看好伍茲再穿上綠夾克

2019-04-11 16:08世界日報 體育新聞組╱綜合報導

名人賽賭盤，麥克羅伊最被看好。 路透社
名人賽賭盤，麥克羅伊最被看好。 路透社
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美國名人賽將於美東時間11日拉開帷幕，各路好手決戰奧古斯塔國家球場，角逐象徵榮耀量身定制的綠夾克；本屆最被賭盤看好的是北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）。

年初時，麥克羅伊還不是名人賽最熱門選手，不過他現在以1賠7最被看好，賭盤認為他有機會在今年名人賽上穿上綠夾克，完成生涯全滿貫成就。（註：麥克羅伊生涯4座大滿貫、獨缺美國名人賽）

在賠率榜中，強森（Dustin Johnson）以1賠10緊隨在後，接著是羅斯（Justin Rose）1賠12，老虎伍茲（Tiger Woods）1賠14，湯瑪斯（Justin Thomas）、佛勒（Rickie Fowler）和拉姆（Jon Rahm）都是1賠16。

一名賭客本周下注8萬5千美元、看好伍茲第5次披上綠夾克。 美聯社
一名賭客本周下注8萬5千美元、看好伍茲第5次披上綠夾克。 美聯社
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根據博彩公司「威廉希爾」（William Hill）消息指出，一名賭客本周下注8萬5千美元、看好伍茲第5次披上綠夾克，以1賠14的賠率來算，如果伍茲贏球，這名賭客將能贏得119萬；這筆也是該公司收過最高的單筆高球賭注。

在去年8月開出的2019年名人賽賭盤，麥克羅伊當時賠率僅1賠14，比伍茲等好手都還差。不過這季開打後，沒有人狀態比麥克羅伊更火熱，他今年出戰的6場比桿賽，還沒有拿過比第6名更差的名次。他在上個月中，拿下了第5大賽的球員錦標賽冠軍，一舉成為名人賽大熱。

麥克羅伊最被看好的同時，伍茲則是吸引最多賭客下注的選手，其次是2015年名人賽冠軍史皮斯（Jordan Spieth）。

伍茲美國名人賽

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