排球／台灣舉辦亞俱男排賽 中華隊盼再次摘金

2019-04-11 16:13 中央社 台北11日電



2019亞洲俱樂部男排錦標賽，將於4月18日至26日在台北舉行，今年共有16隊參賽 聯合報系資料照 分享 facebook

2019亞洲俱樂部男排錦標賽，將於4月18日至26日在台北舉行，今年共有16隊參賽，台灣將以2019世大運代表隊為班底，盼透過比賽加速磨合，並奪得隊史第2金。

邁入第20屆的亞洲俱樂部男子排球錦標賽，將分在兩地開打，主場館設在台北市立大學天母校區體育館，第2場地則為台北教育大學體育館，這項比賽也是台灣排球史上首度啟用鷹眼系統，也是賽事的另類看點。

台灣曾在2015年首度舉辦亞俱男排賽，當時地主中華隊不僅終止伊朗的2連霸，並順利留下金牌，接下來2016至2018年伊朗強勢寫下3連霸，今年是台灣相隔3年後再度取得這項賽事主辦權，中華隊若想延續地主榮光，再次在自家登頂稱王，預料伊朗仍將是最大絆腳石。

今年比賽共有16支隊伍參賽，小組共分成4組循環，地主中華隊與澳洲、科威特、新加坡同為A組，B組為伊朗、斯里蘭卡、土庫曼與印尼，C組包括哈薩克、泰國、卡達與印度，D組為越南、日本、伊拉克及香港。

值得一提的是，台灣男排旅日好手陳建禎，這次亞俱男排賽也將返台參戰，不過卻是披上日本松下黑豹戰袍，由於日本小組賽分在D組，因此最快要到8強才有機會碰上地主中華隊。