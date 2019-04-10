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三太子男網／莊吉生進16強 盼國人愛棒球也能挺網球

2019-04-10 21:45聯合報 記者林宋以情╱即時報導

我國網球「一哥」莊吉生，今日男單32強與新生代好手吳東霖上演台灣內戰，莊吉生兩個6：4搶下16強門票，不過他笑說，跟過去比起來，今年觀眾比較少，他知道台灣人都喜歡看棒球、棒球很紅，但也希望有更多球迷支持網球。

莊吉生名列大會第7種子，面對20歲吳東霖，此役打得順手發球局全保，兩盤各破吳東霖一個發球局，直落二收下勝利。莊吉生自認發球是關鍵，「一發都有進，讓我增添信心。」

不過莊吉生不忘鼓勵年輕小將，並稱讚吳東霖表現，「他發球最近也打很好，發球很強，很有拚戰精神。」

莊吉生也呼籲球迷多多進場看球，「這裡粉絲比較少。我知道台灣很多人看棒球、棒球很紅，但希望很多人也能支持網球，不只是來看我，來看比賽，越多人來看越好。」

吳東霖次盤2：1時肩膀不適請求傷停，他表示傷勢並無大礙，應是昨天救球時稍微拉傷。他三月在智利聖地亞哥挑戰賽一路挺進決賽，並捧回亞軍，吳東霖認為，最大的轉折應該是年初的失利。

「年初比賽失利，但我念頭一轉，覺得自己已經很幸運了。」吳東霖表示，能夠在網球場打拚，又有很多人支持，應該是要心存感激，「要對自己每一顆球感到自豪，或許是因為這樣，讓我心態更健康。」

男單頭號種子謝政鵬／印尼朗卡特，今日三盤鏖戰，6：7（4：7）、6：1、11：9擊敗岡薩雷茲／瑞提瓦譚納，晉級次輪。

吳東霖不敵莊吉生。圖／海碩整合行銷提供
吳東霖不敵莊吉生。圖／海碩整合行銷提供
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莊吉生晉級十六強。圖／海碩整合行銷提供
莊吉生晉級十六強。圖／海碩整合行銷提供
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莊吉生棒球
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