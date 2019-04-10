全中運／聖火8天環台 4月20日高雄巨蛋開幕

2019-04-10 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



取自高雄那瑪夏全年不滅「三明火」的108年全國中等學校運動會聖火，在漢神巨蛋購物廣場正式引燃。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

取自高雄那瑪夏全年不滅「三明火」的108年全國中等學校運動會聖火，10日晚間在漢神巨蛋購物廣場正式引燃，將進行8天的聖火環台傳遞，以逆時鐘方向從屏東起沿東部環台回到高雄。全中運4月20日晚上6時開幕儀式上，將點燃高雄巨蛋體育館聖火台，展開6天全中運精彩賽程。

高英工商戰鼓隊為108年全中運引燃典禮揭開序幕，緊接著由三信家商樂儀隊搭配上流行樂曲，以絢麗的槍法與隊型變化，呈現別具創意的操槍技巧，獲得熱烈掌聲。現場在原鄉部落卡那卡那富族耆老的祈禱與祝福中，副市長洪東煒手持高雄獨創的愛心造型母火燈，置入代表高雄的「高」字聖火台，在璀璨的環保花火中，與六位高雄市運動好手組成的聖火隊，一同正式引燃108年全中運聖火。

組成全中運聖火隊是的六位高雄市運動好手，包括：拳擊好手羅建祥、田徑好手林祐賢、舉重好手謝孟恩、游泳好手莊沐倫、空手道好手黃若語、網球好手曾子穎。

108年全國中等學校運動會聖火將進行8天的聖火環台傳遞。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

洪東煒表示，全中運聖火取自高雄那瑪夏全年不滅「三明火」，那瑪夏區有著大自然給予原鄉的天然景緻，有著源源不絕的火源，以及「卡那卡那富族」獨特的部落文化。母火有著來自原鄉的祝福，預祝選手皆能締造佳績，高雄市主辦全中運也將提供賽會最好的競賽場館與完善的後勤支援。4月是那瑪夏螢火蟲季，他邀請大家提前到高雄來，除為選手加油打氣外，也到那瑪夏欣賞星光點點之美，感受不同的原鄉景緻。

體育署副署長王水文表示，高雄城市多元精彩，全中運取自高雄原鄉部落母火，選在人潮匯聚的漢神巨蛋購物廣場引燃，能讓民眾看見高雄多元豐富的一面。

4月12日聖火將以逆時鐘方向從屏東沿著東部幹線往北後，經由西部幹線回到高雄，4月20日晚間6點在高雄巨蛋體育館舉辦開幕典禮。主辦單位準備豐富的獎品，邀請全國觀眾到高雄參與開幕式，4月20至25日為賽事期間，民眾可至各運動賽場，為選手加油打氣。

高雄市副市長洪東煒邀請大家到高雄為為選手加油打氣外，也到那瑪夏欣賞星光點點之美，感受不同的原鄉景緻。記者徐如宜／攝影 分享 facebook