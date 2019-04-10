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新加坡羽賽／打滿3局 戴資穎：自己失誤多

2019-04-10 19:23聯合報 記者曾思儒╱即時報導

戴資穎延續新加坡公開賽的連勝場次。圖／Badminton Photo提供
戴資穎延續新加坡公開賽的連勝場次。圖／Badminton Photo提供
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中華羽將昨天雖沒組合在新加坡公開賽突圍，今天在「世界球后」戴資穎和衛冕軍「一哥」周天成領軍下大有斬獲，連同混雙組合盧敬堯／李佳馨在內，共有3組台將挺進第二輪，明天將分頭爭取8強門票。

新加坡公開賽屬國際羽總（BWF）超級500系列賽，總獎金35萬5千美元，周天成去年決賽在「台灣內戰」擊敗許仁豪登頂，今年以第2種子身分出賽，今天首戰碰泰國世界排名60的坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk）以21：18、21：16踏出連霸第一步，也避免連3戰「一輪遊」。

小戴是新加坡公開賽2018年冠軍，去年因賽事接近世錦賽放棄衛冕，相隔1年重返獅城受到球迷愛戴，今天排在第一球場的她碰世界排名11的美籍華裔女將張蓓雯，不時可聽到大分貝的「小戴加油」聲，主角也笑說：「今天觀眾真的滿多的。」

戴資穎延續新加坡公開賽的連勝場次。圖／Badminton Photo提供
戴資穎延續新加坡公開賽的連勝場次。圖／Badminton Photo提供
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小戴剛在馬來西亞公開賽摘下本季首冠，且是1局未失寫下3連霸，今天雖延續連勝但打滿3局，且首局最多落後5分，決勝局也曾陷入12：15劣勢，最終才以21：14、10：21、21：18打下勝利；她自評和缺席一年沒有太大關係，「自己失誤比較多。」

第二輪小戴將碰世界排名23的大陸女將陳曉欣，過去兩人僅碰頭2次、各拿1勝，第3度碰頭預計台灣時間晚上7點45分；小天對手則是世界排名22的丹麥約根森（Jan O Jorgensen），過去10次碰頭兩人勝負各半，明天將在第一球場交鋒，預計台灣時間下午4點45分上場。

唯一晉級第二輪的台將雙打組合盧敬堯／李佳馨，今天只花21分鐘就以21：12、21：15拍下印度組合普拉薩德（Venkat Gaurav Prasad）／迪萬根（Juhi Dewangan），拿到混雙16強門票，明天預計下午5點半上場。

今天率先登場的我國女將江穎麗，碰大陸對手蔡炎炎以兩個11：21敗陣，「羽球王子」王子維碰排第7種子的印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）也沒過關，以12：21、12：21出局。

戴資穎延續新加坡公開賽的連勝場次。圖／Badminton Photo提供
戴資穎延續新加坡公開賽的連勝場次。圖／Badminton Photo提供
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周天成世錦賽羽球戴資穎
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