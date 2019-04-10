三太子男網／幸運雞腿飯 前澳網亞軍退賽駱建勛闖16強

2019-04-10 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



駱建勛晉級16強。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook 華國三太子男網挑戰賽，台灣新生代小將駱建勛男單32強賽迎戰33歲老將、前世界第8巴格達提斯（Marcos Baghdatis），駱建勛首盤拚入搶七落敗，但巴格達提斯次盤第7局因傷不克再戰，駱建勛6：7（1：7）、4：2直闖16強。

駱建勛笑說，前天贏球就是吃了雞腿飯加可樂，今天也延續幸運套餐，巧合巴格達提斯傷退，讓他晉級16強。他坦言首盤搶七有點緊張，「突然手軟氣勢有點掉下來，關鍵心理還要再加強。」雖然次盤有聽到對手抱怨，但就是專注自己的表現。

首度對前世界前十，駱建勛表示，「巴格達提斯很有節奏，頭腦清楚。關鍵時都能用Ace球化解是他厲害的地方。」

巴格達提斯生涯最佳曾在2006年高居世界第8，該年拿下澳網男單亞軍。目前世界排名138名的他，3月珠海挑戰賽八強止步，挾著大陸坪山挑戰賽冠軍轉戰台北站，首盤就與駱建勛激戰，雙方各保發球局，搶七巴格達提斯技高一籌，7：1拿下。

賽普勒斯老將巴格達提斯因傷退賽。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook

不過巴格達提斯次盤頻頻叫出醫療暫停，請防護員上場，駱建勛第3局一度逼出3個破發點，可惜未能破發成功，不過第5局順利破發，連保帶破連下3局取得4：2領先，第7局駱建勛取得40：30再度逼出破發點，巴格達提斯選擇退賽。

闖進第三輪的駱建勛至少可以獲得10分積分，下一戰將碰上大會第9種子，世界排名141的印度拉瑪納森（Ramkumar Ramanathan）。

稍早22歲李冠毅出賽男單次輪，兩個3：6不敵6座挑戰賽冠軍日本伊藤竜馬，李冠毅雖然無緣16強，不過仍對自己表現還算滿意，並拿到5分ATP積分。

「能夠拿到ATP積分，覺得自己面對大場面，也越來越有信心，越來越敢正面對決。」李冠毅表示，接下來參賽將以25K的未來賽為主，並積極爭取ATP積分，爭取站上ATP挑戰賽機會。