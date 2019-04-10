吳佳宏與吳靜鳳奪特奧金銀牌 「披綵遊街」慶祝
台南啟智學校學生吳佳宏與吳靜鳳，在剛舉辦的特殊奧林匹克運動會滑輪競速項目，拿下3面金牌與3面銀牌，成果豐碩，而學校為了慶祝，本周五特別為學生安排「披綵遊街」活動，租借3台超跑讓學生登車繞行市區，大大風光。
吳靜鳳拿下1000公尺金牌、300公尺金牌及2*200公尺CT金牌，而吳佳宏則拿到100公尺銀牌、300公尺銀牌及2*100公尺CT 銀牌。
學校表示，兩名同學都是中度智能障礙，從小在學校老師的協助下，歷經辛苦的訓練，終於開花結果，對孩子、家長與學校、老師，都是非常大的鼓勵，才會舉辦這次盛大的慶祝活動。
學校指出，遊行出動一台中巴校車、三台超跑及一台鼓車，整個路線將近50公里，從南智出發，到西港國中、延平國中、大光國小、永康國中、台南巿政府、中洲寮保安宮及外塭和濟宮，最後再回到南智。整個活動除了慶功之外，也串起南智與地方及各教育夥伴學校的鏈結，並進行所謂的生命教育，證明天生我才必有用的道理，只要肯努力就能有成功的機會。
學校家長會長鄭智文表示，感謝學校的安排及努力，身障孩子的潛能在老師們努力的指導下，終能有成功的機會。每4年一次的特奧賽事，終能感受到這群孩子努力爭取，勇敢嘗試，不放棄的精神，讓大家看到「用生命影響生命」的愛與包容。
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