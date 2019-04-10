新加坡羽賽／戴資穎逆轉勝 周天成開啟連霸路

2019-04-10 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



戴資穎。圖／Badminton Photo提供 （資料照） 分享 facebook

完成馬來西亞公開賽3連霸，我國「世界球后」戴資穎本周重返新加坡公開賽也開出紅盤，今天她克服決勝局12：15落後劣勢，逆轉擊敗美籍華裔女將張蓓雯，和尋求衛冕的我國「一哥」周天成分頭闖關。

小戴是2018年新加坡公開賽冠軍，去年因賽事和世錦賽相近而缺席，相隔1年再重返新加坡，首戰碰世界排名11的張蓓雯。小戴首局克服最多6：11落後，13：13追平後，接續只讓張蓓雯再拿1分，21：14逆轉；第2局小戴又是從0：5落後開始追分，但失誤增加下沒能複製首局劇本，10：21讓出。

決勝局前段打得拉鋸，技術暫停前小戴僅以11：10領先，換場後卻失誤增加，被張蓓雯打出5：0攻勢反超，所幸小戴在12：15落後下開啟追分模式，除挑戰成功，一次切球更讓張蓓雯劈腿也來不及救球，最終就以21：18拿下勝利。

小戴第二輪將碰世界排名23的大陸女將陳曉欣。

擁有男單衛冕者身分的我國「一哥」周天成，上週馬來西亞公開賽首輪敗給大陸金滿貫名將「超級丹」林丹，世界排名從第3小降到第4位，不過本周列第2種子的小天今天碰泰國世界排名60的坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk）沒再提前落馬，21：18、21：16踏出連霸第一步。

今天率先登場的我國女將江穎麗，碰大陸對手蔡炎炎以兩個11：21敗陣，「羽球王子」王子維碰排第7種子的印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）也沒過關，以12：21、12：21出局。

新加坡公開賽屬國際羽總（BWF）超級500系列賽，總獎金35萬5千美元，今天共有5組台將亮相，壓軸登場的是混雙組合盧敬堯／李佳馨，將遭遇印度組合普拉薩德（Venkat Gaurav Prasad）／迪萬根（Juhi Dewangan）。