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高球╱名人賽11日開打 老虎伍茲與李昊桐同組

2019-04-10 19:23世界日報 體育新聞組╱綜合報導

美國名人賽將於美東時間11日開打，老虎伍茲（Tiger Woods）生涯第22次...
美國名人賽將於美東時間11日開打，老虎伍茲（Tiger Woods）生涯第22次參賽。 美聯社
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高球年度首場大賽、美國名人賽將於美東時間11日開打，老虎伍茲（Tiger Woods）生涯第22次參賽，他前2輪將和中國好手李昊桐及西班牙選手拉姆（Jon Rahm）同組，11日首輪開球時間是上午11點04分，12日次輪則是下午1點49分。

和衛冕冠軍瑞德（Patrick Reed）同組的2名選手，分別是2012年美國公開賽冠軍辛普森（Webb Simpson）及去年美國業餘錦標賽冠軍、挪威籍選手霍夫蘭（Viktor Hovland）。

其它同組值得關注的選手有，麥克羅伊（Rory McIlroy）及法奧勒（Rickie Fowler），強森（Dustin Johnson）對上德尚布（Bryson DeChambeau）和戴伊（Jason Day），而3屆賽事冠軍米克森（Phil Mickelson）則是跟現任球王羅斯（Justin Rose）和湯瑪斯（Justin Thomas）同組。

而11日早上的榮譽開球將由「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）和普雷爾（Gary Player）負責，2位名將共贏過9件綠夾克。36洞後打完的晉級標準為，前50名（包含並列）以及和領先者差距在10桿以內。

名人賽11日開打 老虎伍茲、李昊桐同組出發 歐新社
名人賽11日開打 老虎伍茲、李昊桐同組出發 歐新社
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伍茲最近一座名人賽冠軍是2005年，那是他生涯第4度穿上綠夾克，伍茲該年首輪18洞打完沒在前10名，最後卻逆轉奪冠。從伍茲之後，從未有人能在奧古斯塔球場完成這樣的事蹟。

這對術後歸來的伍茲來說別有意義，他這2年來多次開局表現不理想，伍茲對此表示：「這是非常有趣的數據，我知道冠軍大多來自決賽輪最後一組出發、成績最好的選手們，不過我並不知道第一輪成績和最後奪冠的統計。」

伍茲並說：「我認為有趣的地方在於，這座球場能夠從中迎頭趕上，就像是我05年的第3輪，我手感火熱連續7洞抓下小鳥，接著就取得領先，但也有可能會一落千丈。我想在這裡如果取得好的開局，接下來幾輪會更有信心。」

伍茲Rickie Fowler
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