高球╱總與名人賽冠軍擦肩 球王羅斯捲土重來

2019-04-10 19:24 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



總與名人賽冠軍擦肩而過，現任球王羅斯捲土重來。 路透社 分享 facebook

英國好手羅斯（Justin Rose）這周積分擠下強森（Dustin Johnson），睽違5周世界排名重回第一。

羅斯美國名人賽經驗豐富，這次是他生涯第14次參賽，不過近年來已經2次和冠軍擦身而過。2015年他和米克森並列第2，以4桿之差輸給當年狀況正好的史佩斯（Jordan Spieth）；2017年羅斯和西班牙好友賈西亞（Sergio Garcia）戰到延長賽，最後2桿惜敗。

再度看著別人穿上綠夾克，羅斯心理雖然很難受，但看到好友賈西亞拿下生涯首座大滿貫，也算是有些欣慰。

近來排名一直變動，從去年9月起，已經5次升登上球王的羅斯說：「這周我世界排名第一，這點很酷，不過我認為自己還沒衝出一波好表現，因此我不會認為自己是世界第一。球王仍然是我的目標，不過現在沒有球員真的能夠一直稱霸，最近幾個月狀況最火熱的是麥克羅伊。」

這次的名人賽，羅斯、強森、麥羅伊、湯瑪斯（Justin Thomas）和凱普卡（Brooks Koepka）都有可能在賽後登上球王。

羅斯在練習時表示：「我認為這座球場很適合我，我喜歡它每一個球洞。」羅斯的長期桿弟伙伴佛奇（Mark Fulcher）也於2周前復出，佛奇今年1月動心臟手術請病假。