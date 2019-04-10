女足／包欣玄梅開二度 中華全勝晉奧運第三輪

2019-04-10 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



陳燕萍（右）今日貢獻一進球。圖／中華足協提供 分享 facebook

中華女足奧運資格賽第二輪賽事，今在小組賽最末役迎戰伊朗，包欣玄演出梅開二度，陳燕萍、曾淑娥建功，終場以4比1氣走伊朗，小組賽事三戰全勝晉級，取得奧運資格賽第三輪門票，一雪四年前在奧運次輪止步之憾。

隊長王湘惠表示，這是女足能越走越遠的關卡，此次小組賽全勝，在艱難高壓的比賽中，能將球隊自身的實力發揮出來，女足們也真正上了一課。

中華女足是擺出4-2-3-1陣形，門將同樣派出廖玟淇，後衛由張愫心、蘇芯芸、張季蘭及林慈慧擔任，防守中場放上王湘惠、吳詩萍，進攻中場曾淑娥搭配右翼卓莉萍、左翼包欣玄，前鋒箭頭使用擁有速度優勢的陳燕萍。開賽11分鐘中華隊包欣玄在左側接到隊友橫傳後，起腳射破伊朗大門。

第14分鐘包欣玄拿球後短傳，陳燕萍接應後與守門員一對一推射得手。第36分鐘，伊朗守門員在禁區衝出造成犯規，中華隊得到點球機會，由曾淑娥操刀再下一城，上半場中華女足3比0領先。

下半場換邊再戰，開賽兩分鐘中華女足包欣玄中從伊朗球員腳上搶到球後帶球快攻，單刀射門建功，順利4比1擊敗伊朗，也以三戰全勝積分9分贏過同組僅兩勝的菲律賓、一勝兩敗的伊朗與全敗的巴勒斯坦晉級第三輪賽事。

中華女足包欣玄（左）今日先發上陣，演出梅開二度。圖／中華足協提供 分享 facebook

總教練越後和男在賽後感性地說，「特別感謝像是在國外的曾淑娥與包欣玄為了第二輪賽事回來，以及許多已經是社會人士的球員願意放下工作加入，很謝謝她們的付出。」

越後教練表示，雖然成隊時間不長，在過程中看見年輕球員們確實有成長，「尤其守門員廖玟淇擋下的關鍵一球，若伊朗踢進那球的話，今天的局面可能會不同。希望球員要把在國家隊的經驗帶回母隊，不斷地提升。」

論到本次第二輪賽事的準備，王湘惠表示，其實要參加這次比賽的難度高，從一開始只有七個人，慢慢聚集球員，到最後曾淑娥與包欣玄的歸隊，真的能夠將戰術上做整合，考驗著教練，也考驗著球員。過程中有各種困難，調整好心理狀態，具備代表國家比賽的心智是這次能拿下勝利的關鍵。

奧運女足第二輪賽事結束，A、B組分別由緬甸及越南晉級。第三輪賽事將加入種子隊中國、朝鮮、澳洲、南韓及泰國共八隊，角逐亞洲區兩個名額。