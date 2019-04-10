親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

23：13發生震度五級地震 花蓮人：嚇到腿軟

影／以「獅子搏兔」比喻美國行 韓國瑜啟程訪美

運動筆記ZEPRO CITY RUN 彰化場10K路線試跑活動北頭洋走標
健行筆記再訪我的初山~里龍山清水岩.十八彎古道.橫山【古寺.古道.生生不息的生態之旅】
NBA賽事精華- 爵士 vs. 湖人 (4月8日)今日十大好球 (4月8日)

三太子男網／長跑7年陳迪偕華裔愛妻現身 自爆將當爸

2019-04-10 00:27聯合報 記者林宋以情╱即時報導

7年遠距離愛情長跑，我國網球好手陳迪，今年初和泰籍華裔女友王淑美結為連理，兩人更有了愛的結晶，6月就要當爸的陳迪，華國三太子國際男網賽帶著妻子一起現身，言談中透出甜蜜，羨煞眾人。

陳迪9日華國三太子男網賽與19歲小將何承叡搭檔雙打，鏖戰3盤，3：6、7比6（3）、3比10，飲恨敗給葡萄牙日本聯軍奧利維拉／內山靖崇。這是何承叡首度拚戰ATP挑戰賽，等級不同，但陳迪認為兩人很有收穫。

場邊有懷著「小陳迪」的愛妻現身助陣，讓陳迪落敗也掩飾不了好心情。陳迪與王淑美7年前在新加坡比賽時認識，與是球迷的王淑美搭上線。雖然是華人移民第2代，王淑美中文也都通，7年來也陪伴陳迪四處征戰，遠至法國、近至亞洲、台灣。

「他很成熟。」王淑美全力支持陳迪的網球生涯，即便婚前陳迪得不時當飛人，一年有45周都在國外，「他愛網球很瘋狂，我讓他做他喜歡的事，支持他，等到他覺得夠了我們才想下一步。」

去年陳迪宣布打最後一年，王淑美笑說自己都嚇到，兩人年初也逐步規劃組成家庭。陳迪感謝愛妻的體諒，「我們7年來沒有吵過架，價值觀相似。畢竟遠距離不容易，但有她支持，我們也一起努力把她的身分拿到。」

陳迪除了擔任何承叡的教練，同時也擔任基隆運動發展協會顧問，陳迪口中滿是感謝，直呼自己是幸運，盼能用自己最愛的網球回饋家鄉。

陳迪（左）與泰國華裔妻子王淑美，並透露妻子懷孕喜訊。記者林宋以情／攝影
陳迪（左）與泰國華裔妻子王淑美，並透露妻子懷孕喜訊。記者林宋以情／攝影
分享

陳迪
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

新加坡羽賽／戴資穎參戰 周天成拚2連霸

2019-04-09 21:25

三太子網賽／守與女友約定 謝政鵬返傷心地落淚

2019-04-09 12:55

三太子男網／搭檔王宇佐逆轉勝 莊吉生重溫世大運感動

2019-04-09 23:53

全運會／家長質疑選拔賽黑箱 網球委員會否認

2019-04-09 16:00

高球／佛度盃業餘賽 北市大范揚嘉71桿領先

2019-04-09 15:54

三太子網賽／首日開紅盤 台將統統過關

2019-04-09 00:37

杭州亞運不打棒壘球 中華奧會：爭取中

2019-04-09 00:33

舉重／郭婞淳拚東奧 4月瘋狂搶分

2019-04-09 00:17

冰球／中華隊首奪世界級金牌 明年升二級A組

2019-04-09 00:16

羽球／球后戴資穎連霸全台嗨翻 收視創高峰

2019-04-08 22:22

舉重／上奧運殿堂破紀錄 郭婞淳努力實踐夢想

2019-04-08 20:15

冰球／深夜練球、年紀最小 中華奪金不可思議

2019-04-08 20:12

全中運／20日高雄巨蛋開幕 巔覆傳統從白天High到晚

2019-04-08 19:19

壘球／移訓澳、日添信心 中華隊全力備戰資格賽

2019-04-08 18:51

高球／佛度盃業餘賽9日開打 優勝前進亞洲總決賽

2019-04-08 18:12

企業女壘／新球季「女力爆發」 陳家宜放話全壘打王

2019-04-08 18:08

體操／李智凱憶多哈站奪金 分數揭曉險落男兒淚

2019-04-08 18:04

鐵人三項／難忘的2019Ironman 1743名的後追逆襲

2019-04-08 17:56

鐵人三項／我的鐵三路 永遠不會知道人的韌性極限

2019-04-08 17:49

冰球／史上第一次 中華女子隊奪世界金牌

2019-04-08 17:15

舉重／郭婞淳不談禁藥專注亞錦賽 親友關心喊感動

2019-04-08 17:07

羽球／「不跟誰比只做自己」 戴資穎感性逼哭網友

2019-04-08 16:52

亞運／杭州亞運沒棒壘球 中華奧會爭取中

2019-04-08 16:11

桌球／福原愛平安產子 江宏傑喜曝全家合照

2019-04-08 11:29
看更多

熱門文章

日職／王柏融3支0 火腿、軟銀9局因雨裁定平手

2019-04-09 21:33

NBA／球員票選誰被高估 衛少、追夢綠並列首位

2019-04-09 09:06

NBA／杜蘭特動向受矚目 勇士老闆願頂薪續簽

2019-04-09 17:25

NBA／最年輕MVP返風城？ 羅斯透露未來去向

2019-04-09 09:43

NCAA／延長賽擊潰德州理工 維吉尼亞奪首冠

2019-04-09 12:11

NBA／談衛少種族事件 爵士考佛撰文：人人有責

2019-04-09 10:50

NBA／獲重用重拾身手 法瑞德加盟火箭全因塔克

2019-04-09 12:54

字母哥十拿九穩MVP 季後賽驗證領袖能力

2019-04-09 07:00

中職30／梁功斌憶過往 最夢幻的全羊隊差點成軍

2019-04-09 12:31

MLB／林子偉將親領冠軍戒 金布洛爾婉拒邀請

2019-04-09 07:54

MLB／洋基鐵牛棚失守 田中技壓韋蘭德卻淪白工

2019-04-09 11:19

NBA／兒子參加同志遊行 韋德力挺：驕傲的支持

2019-04-09 11:34

NBA／東區老八四搶一 米道頓：像大風吹

2019-04-09 15:17

NBA／收到聯盟假摔警告 里拉德推特回應

2019-04-09 17:42

MLB／戴維斯49打數無安打 再2打數追平陳偉殷

2019-04-09 10:37

日職／即將交手火腿 軟銀先發稱讚王柏融

2019-04-09 09:26

籃球／第一屆Jr. NBA聯賽 陳力生喊話討回冠軍

2019-04-09 16:15

NBA／主場最終戰？ 諾維茨基：肯定百感交集

2019-04-09 17:33

MLB／MVP對決 楚奧特沒收長打、葉力奇致意

2019-04-09 13:56

日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄

2019-04-09 07:00

MLB／跨季連47打數無安打 金鶯戴維斯破冏紀錄

2019-04-09 09:05

MiLB／王維中3局無失分 張育成打擊熄火

2019-04-09 12:54

NBA／丹東尼腸病毒連三戰缺陣 哈登老神在在

2019-04-09 16:26

MLB／英卡納西恩單局雙響 水手開季場場開轟

2019-04-09 12:38

NBA／上週東西區最佳球員 華克、衛少強勢入選

2019-04-09 11:57

MLB／川普推翻古巴協議 球員登入大聯盟受阻

2019-04-09 08:10

三太子網賽／守與女友約定 謝政鵬返傷心地落淚

2019-04-09 12:55

日職／宋家豪亂流無失分奪中繼 陽岱鋼吞3K

2019-04-09 21:01

NCAA╱媲美KD和AD 威廉森無懸念奪年度最佳球員

2019-04-09 16:29

MLB／道奇克蕭下周歸隊 韓投柳賢振卻傷退

2019-04-09 10:18

日職／大雨澆熄手感 王柏融室外球場打擊率僅1成33

2019-04-09 21:51

中職／不急拉瑞安 獅隊需知念廣彌頂中繼

2019-04-09 19:56

HBL／台東高中二度乙組聯賽封王 全靠毅力和智取

2019-04-09 18:31

中職／猿隊土投表現佳 吳俊良：很正常

2019-04-09 18:48

MLB／今日戰績表 史奈爾帶頭光芒先發35.2局0失分

2019-04-09 16:42

新加坡羽賽／戴資穎參戰 周天成拚2連霸

2019-04-09 21:25

中職／陳禹勳挨滿貫砲 洪總：太過閃躲

2019-04-09 23:10

MLB／派卓亞歸隊 林子偉被下放3A

2019-04-09 23:20

中職／桃猿朱育賢單場雙響擒獅 暫居聯盟三冠王

2019-04-09 23:03

中職／吸收日韓挨打經驗 黃子鵬開季七戰無失分

2019-04-09 21:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top