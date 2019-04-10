三太子男網／長跑7年陳迪偕華裔愛妻現身 自爆將當爸

2019-04-10 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



7年遠距離愛情長跑，我國網球好手陳迪，今年初和泰籍華裔女友王淑美結為連理，兩人更有了愛的結晶，6月就要當爸的陳迪，華國三太子國際男網賽帶著妻子一起現身，言談中透出甜蜜，羨煞眾人。

陳迪9日華國三太子男網賽與19歲小將何承叡搭檔雙打，鏖戰3盤，3：6、7比6（3）、3比10，飲恨敗給葡萄牙日本聯軍奧利維拉／內山靖崇。這是何承叡首度拚戰ATP挑戰賽，等級不同，但陳迪認為兩人很有收穫。

場邊有懷著「小陳迪」的愛妻現身助陣，讓陳迪落敗也掩飾不了好心情。陳迪與王淑美7年前在新加坡比賽時認識，與是球迷的王淑美搭上線。雖然是華人移民第2代，王淑美中文也都通，7年來也陪伴陳迪四處征戰，遠至法國、近至亞洲、台灣。

「他很成熟。」王淑美全力支持陳迪的網球生涯，即便婚前陳迪得不時當飛人，一年有45周都在國外，「他愛網球很瘋狂，我讓他做他喜歡的事，支持他，等到他覺得夠了我們才想下一步。」

去年陳迪宣布打最後一年，王淑美笑說自己都嚇到，兩人年初也逐步規劃組成家庭。陳迪感謝愛妻的體諒，「我們7年來沒有吵過架，價值觀相似。畢竟遠距離不容易，但有她支持，我們也一起努力把她的身分拿到。」