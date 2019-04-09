三太子男網／搭檔王宇佐逆轉勝 莊吉生重溫世大運感動

2019-04-09 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



華國三太子國際男網賽今天晚間壓軸上演台灣網壇「世代對決」，莊吉生／王宇佐5：7、7：6（7：5）、10：8逆轉勝吳東霖／許育修，甜蜜復海碩盃落敗之仇。莊吉生表示，回到台北網球中心，也想起兩年前台北世大運在此拚戰的回憶，感覺很棒。

繼上回海碩盃後，王宇佐主動跟莊吉生提搭檔雙打，莊吉生也一口答應。莊王配首盤讓出後，次盤雙方一路保發，關鍵第10局，吳東霖／許育修一度出現兩個賽末點，但莊吉生用Ace球化解危機，也扭轉氣勢，搶七扳平戰局。

搶十決勝莊吉生／王宇佐打出3：1開局，2：4後連下3分擴大分差，逆轉勝。王宇佐賽後直呼「用生命在打」，笑說自己第二盤尾聲有點放空，「疲累到像打單打，但累了反而幫助我放鬆。」

操著流利台語的莊吉生表示，回到台北網球中心感覺很棒，「有兩年前世大運的感覺，很感謝比賽辦在這裡。」

莊吉生2月紐約公開賽打出代表作，拍退世界排名第29名的美國好手帝亞弗（Frances Tiafoe），讓他信心大增，「能夠打敗30名內的好手，絕對增加很多信心。今年目標希望能打更多ATP巡迴賽。」