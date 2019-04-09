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新加坡羽賽／戴資穎參戰 周天成拚2連霸

2019-04-09 21:25中央社 新加坡9日專電

尋求新加坡羽賽二連霸的周天成說，最大競爭對手是「自己」，會努力拚戰。 圖／聯合報...
尋求新加坡羽賽二連霸的周天成說，最大競爭對手是「自己」，會努力拚戰。 圖／聯合報系資料照片
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新加坡羽球公開賽，世界球后戴資穎與台灣羽球一哥周天成明天將分別出戰美國好手張蓓雯與泰國好手坦農薩克。尋求二連霸的周天成說，最大競爭對手是「自己」，會努力拚戰。

新加坡羽球公開賽9日起在新加坡室內體育館（Singapore Indoor Stadium）舉行為期6天賽事。台灣部分好手今天先後進行混雙資格賽與男雙與女雙正賽。

總獎金達35萬5000美元（約新台幣1095萬元）的新加坡羽球公開賽，是世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級500等級的高級賽事，各單項世界排名前32強才能直接報名正賽，如果有其餘缺額則需由資格賽打起候補。

戴資穎去年雖未參賽，但她於2017年新加坡賽事奪金，也曾於2010年與2015年分別拿下銀牌。

戴資穎日前在馬來西亞羽球公開賽完成3連冠目標，同時是生涯第4座馬來西亞公開賽冠軍。她也是繼2004年到2006年中國名將張寧後，近13年來在大馬女單寫下3連霸的第一人。

新加坡羽球公開賽去年男單冠軍是周天成。對於記者詢問這次賽事最大的競爭對手，他認為，「不是別人而是自己」，會全力調整戰術，準備好每場賽事，由下而上拚戰。

戴資穎與周天成明天首輪將分別出戰張蓓雯與坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk）外，台灣女單江穎麗也將對戰中國好手蔡炎炎、男單王子維對上印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）、混雙盧敬堯與李佳馨對上印度好手。

台灣好手今年共參與新加坡羽球公開賽的男單、女單、男雙、女雙與混雙賽事。

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