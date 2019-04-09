高球／佛度盃業餘賽 北市大范揚嘉71桿領先

2019-04-09 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



范楊嘉在108年佛度盃台灣高球錦標賽第一輪打出71桿領先群雄。圖／主辦單位提供 分享 facebook

懷抱代表國家出國征戰心願，19歲的北市大大一范揚嘉，今日在108年佛度盃台灣業餘高爾夫錦標賽，角逐男子U21歲組賽事，首輪以71桿（-1）領先群雄，也是與賽50人中唯一低於標準桿的選手。

佛度盃今日在湖口再興球場揭幕，范揚嘉表示，過去在國內最好的成績僅名列季賽第7，並沒有特別亮眼的成績單，第一輪之所以締造佳績，全賴穩定的54度鐵桿建功。

再興球場5桿洞共有4個，范揚嘉除了抓3小鳥，另一洞也打PAR，反而是標準桿3桿的洞沒處理好，3次柏忌中，就有2次栽在這裡。他認為自己的開球也很到位，第二桿便有很好的進攻位置。

首次參加佛度盃台灣錦標賽，范揚嘉對於拿到分組冠軍可以參加明年的亞洲區決賽非常嚮往。「我從未代表國家參加國外比賽，希望佛度盃可以圓夢。」

按佛度盃賽制，各參賽國先在該國辦理男子U21、U18、U16，及女子U21、U16等五組預賽，各組冠軍取得進軍明年亞洲區決賽資格。

為了慎重其事，曾獲得六次大滿貫高球冠軍的賽事主辦者佛度本人，還親自製作總冠軍獎盃及各組冠、亞軍獎牌，送給各組前兩名選手。各組冠軍也可獲贈佛度本人簽名的邀請卡。

第一輪各組領先選手如下：男子U18葉佳胤與李睿紳以72桿並列第一、男子U16廖庭毅74桿，女子U21陳文芸74桿、女子U16劉芃姍77桿。