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三太子網賽／守與女友約定 謝政鵬返傷心地落淚

2019-04-09 12:55聯合報 記者林宋以情╱即時報導

謝政鵬賽後記者會上落淚。圖／主辦單位提供
謝政鵬賽後記者會上落淚。圖／主辦單位提供
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兩個月前女友車禍逝世，謝政鵬華國三太子國際男網賽重返傷心地，睽違兩年再挑戰單打，昨日闖進會內賽，今會內賽首輪落敗，他賽後記者會上眼淚潰堤，表示會回台參賽是一年前和女友的承諾，也算完成最後的願望。

謝政鵬昨日會外賽擊敗英國克萊恩，會內賽首輪再度碰上同樣對手克萊恩，可惜3：6、5：7沒能複製昨日劇本，但謝政鵬對自己表現已經很滿意，賽後記者會上，才剛開口就紅了眼眶。

「本來沒有要打，畢竟還在拚法網資格，要先感謝理事長給我外卡機會。」「A鵬」哽咽表示，兩人台北網球中心相識正好一周年，「她當時有說想看我打單打，畢竟法網前沒有分要保，就想說留在這裡打，也算把最後的願望做完。 」

女友事發時人在歐洲征戰，謝政鵬打起精神，三月中還在深圳挑戰賽雙打奪冠，但他坦言，到現在心情依舊很難調整，夜夜失眠。

「其實沒有很想回到這裡，會想起很多我們的回憶。」謝政鵬眼淚再度潰堤，表示自己賽前又感冒，「要不是她那句話，我原本也不想回來。但能夠拚到會內賽，也沒有遺憾了。」

結束單打賽程，謝政鵬接下來跟印尼搭檔朗卡特續拚雙打，兩人位列大會頭號種子。28歲的謝政鵬表示，未來也不排斥當教練，「能打多久不知道，出來帶小朋友，我也學其他年輕人的精神，彼此互相學習成長。」

法網卡特
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