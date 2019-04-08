親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

旅日變貴！日本中部國際機場 9月起加收保安服務費

運動筆記難忘的2019 Ironman 70.3 Taiwan：1743名的後追逆襲永遠不會知道人的韌性可以到哪之我的鐵三路
健行筆記再訪我的初山~里龍山清水岩.十八彎古道.橫山【古寺.古道.生生不息的生態之旅】
NBA賽事精華- 爵士 vs. 湖人 (4月8日)今日十大好球 (4月8日)

冰球／深夜練球、年紀最小 冰球奪金不可思議

2019-04-08 20:12聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

位處亞熱帶的台灣卻在今年誕生首面世界冰球金牌，女子冰球隊在羅馬尼亞舉辦的世界女子冰球錦標賽二級A組拿下冠軍，背後卻藏著克服深夜練球、坐28小時飛機的故事，平均年齡19歲的她們，讓外隊驚呼「不可思議」。

中華女子冰球隊總計20名隊員，年齡層從16歲到30歲，平均僅19歲，相較外隊平均年齡25歲，經驗、資歷上都差上一大截，卻在國際上打出名號，開始受到大陸、南韓邀請參賽，實力受到肯定。

冰球在台灣算是冷門運動，目前全台也僅一座台北小巨蛋可供訓練，但因經費有限，這群來自全台各地的冰球選手，只能選在晚上9時30分到凌晨12時的時間練球，結束後要怎麼返家已是一大問題，球員還有不少學生，也影響隔天上課精神。

小巨蛋有提供公益時段，但時間有限，有時要加練就得自掏腰包，中華冰球協會理事長謝俊煌表示：「希望台北市政府可以提供更好的公益時段讓球員訓練，甚至其他城市也能建置訓練場地，讓球員不必那麼辛苦。」

願意贊助冰球的企業不多，缺乏資源下，這群金牌選手從台灣到羅馬尼亞搭了四趟航班、耗費28個小時，就是為了節省旅費，謝俊煌表示，很感謝教育部體育署的幫助，也希望這次奪金之後，能夠吸引更多資源挹注。

去年U18冰球代表隊在體育署的經費贊助下，前往加拿大移訓，收穫頗豐，今年也以同批選手為主體，加上部分大學生，在參加世界盃冰球賽的第二年，就能在A2賽事摘金，明年開始要與大陸、澳洲、北韓、南韓一同在A1競爭，謝俊煌坦言：「會更艱辛。」

中華女子冰球隊在羅馬尼亞舉辦的2019世界女子冰球錦標賽二級A組賽事，拿下史上首...
中華女子冰球隊在羅馬尼亞舉辦的2019世界女子冰球錦標賽二級A組賽事，拿下史上首面世界級金牌。圖／取自中華冰球協會臉書粉絲團
分享

冰球
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

冰球／史上第一次 中華女子隊奪世界金牌

2019-04-08 17:15

羽球／「不跟誰比只做自己」 戴資穎感性逼哭網友

2019-04-08 16:52

體操／李智凱憶多哈站奪金 分數揭曉險落男兒淚

2019-04-08 18:04

舉重／郭婞淳不談禁藥專注亞錦賽 親友關心喊感動

2019-04-08 17:07

企業女壘／新球季「女力爆發」 陳家宜放話全壘打王

2019-04-08 18:08

郭婞淳東奧拚奪金 全方位準備中

2019-04-08 20:12

全中運20日高雄巨蛋開幕 巔覆傳統從白天High到晚

2019-04-08 19:19

壘球／移訓澳洲、日本添信心 中華隊全力備戰資格賽

2019-04-08 18:51

高球／佛度盃業餘賽9日開打 優勝前進亞洲總決賽

2019-04-08 18:12

鐵人三項／難忘的2019Ironman 1743名的後追逆襲

2019-04-08 17:56

鐵人三項／我的鐵三路 永遠不會知道人的韌性極限

2019-04-08 17:49

亞運／杭州亞運沒棒壘球 中華奧會爭取中

2019-04-08 16:11

桌球／福原愛平安產子 江宏傑喜曝全家合照

2019-04-08 11:29

大馬羽賽／戴資穎順利3連霸 先專注拚這兩年

2019-04-08 00:18

大馬羽賽／戴資穎3連霸 預告球后週數破紀錄

2019-04-07 22:45

UFA／PK擋住輔大 北市大門將：學弟的功勞

2019-04-07 22:11

全國散打搏擊大賽 清大博士生寫三連霸

2019-04-07 20:41

三太子網賽／8日開戰 吳東霖、尤承宇台將內戰

2019-04-07 19:47

射箭／彭家楙射退「雷母」 台南隊開賽四連勝

2019-04-07 19:21

大馬羽賽／男人間的約定 李宗偉曝與林丹悄悄話

2019-04-07 19:04

UFA／南華5：3退台體 隊史首晉四強收季軍

2019-04-07 18:45

大馬羽球／改變東奧退休想法？戴資穎：暫不會

2019-04-07 16:59

大馬羽賽／王者回歸！「超級丹」林丹逆轉勝諶龍封王

2019-04-07 16:20

大馬羽賽／戴資穎直落二退山口茜 摘女單3連霸

2019-04-07 16:10

女足／東奧亞洲區第二輪資格賽 中華逆轉菲國收二連勝

2019-04-07 14:56

亞洲盃桌球／直落4拿第5 林昀儒寫台將最佳

2019-04-07 12:21

高球／打破86年禁忌 名人賽奧古斯塔球場首見女冠軍

2019-04-07 11:12

大馬羽賽／戴資穎東奧後退休？ 戴爸：支持女兒

2019-04-07 10:25

大馬羽賽／戴資穎今戰山口茜 挑戰三連霸

2019-04-07 00:49
看更多

熱門文章

NBA／勇士主場擊潰快艇 鎖定西區龍頭寶座

2019-04-08 13:11

MLB／對手破解投手 紅襪：今年才是真正棒球

2019-04-08 10:14

紅襪陷入重大危機 升上林子偉後還須更多改變

2019-04-08 07:00

桌球／福原愛平安產子 江宏傑喜曝全家合照

2019-04-08 11:29

NBA／火箭狂轟27顆三分球 刷新聯盟紀錄

2019-04-08 11:47

NBA／裁判拖延最後一擊 熱火吞敗季後賽已遠

2019-04-08 10:42

昔日高苑最強五虎將 如今同處十字路口

2019-04-08 07:00

NBA／勇士移師舊金山 柯瑞全家跟著搬

2019-04-08 16:06

SBL／裕隆勝達欣登第四 賽後雙方球員叫囂

2019-04-07 21:48

NBA／魔術力退塞爾蒂克 睽違7年再闖季後賽

2019-04-08 11:06

HBL／台東被稱「沒有呼吸的球隊」 奪乙組冠軍

2019-04-07 21:51

大馬羽賽／戴資穎3連霸 預告球后週數破紀錄

2019-04-07 22:45

NBA／單季數據全面大爆發 哈登直逼喬丹紀錄

2019-04-08 18:00

NBA／籃網力克溜馬 確定搶下季後賽門票

2019-04-08 09:47

日職／王柏融太會打 西武故意保送

2019-04-08 00:18

棒球／接佐佐木朗希163公里火球 捕手指裂了

2019-04-08 11:26

NBA／公鹿搶下單季60勝 隊史38年來首見

2019-04-08 15:52

NBA／馬刺進入季後賽模式 德羅展：保持專注

2019-04-08 16:29

日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲

2019-04-08 07:00

NBA／華克飆分助黃蜂連勝 活塞陷老八保衛戰

2019-04-08 14:17

MLB／桑契斯三響帶頭 洋基七轟炸翻金鶯

2019-04-08 07:51

NBA／衛少大三元領軍 雷霆3連勝回升至西區第6

2019-04-08 13:21

中職／LamiGirls個人秀展才藝 球迷耳目一新

2019-04-07 22:41

大馬羽賽／戴資穎順利3連霸 先專注拚這兩年

2019-04-08 00:18

NBA／林書豪全場坐板凳 暴龍延長賽滅火

2019-04-08 06:50

NCAA／驚奇旅程延續 德州理工闖冠軍戰

2019-04-07 11:19

MLB／跨季44打數無安打 金鶯戴維斯逼近紀錄

2019-04-08 08:55

成為東區霸主的秘密 屬於公鹿的冠軍DNA

2019-04-08 12:04

NBA／湖人主場反撲 爵士中斷7連勝

2019-04-08 15:00

MLB／ 楚奧特連4場開砲 4戰5轟天使第4人

2019-04-08 09:23

羽球／「不跟誰比只做自己」 戴資穎感性逼哭網友

2019-04-08 16:52

冰球／史上第一次 中華女子隊奪世界金牌

2019-04-08 17:15

NBA／76人連兩季50勝 教頭肯定球員

2019-04-08 00:18

中職／黃恩賜熬過復健奪首勝：沒有對不起自己

2019-04-08 00:18

MLB／生日得關門2.2局 釀酒人海德防禦率還是0

2019-04-08 12:11

棒球／郭泓志動向未決 IG貼文：回到最愛陪打棒球

2019-04-08 14:47

MLB／今日戰績表 道奇貝林格7轟領先大聯盟

2019-04-08 15:50

冰球／深夜練球、年紀最小 冰球奪金不可思議

2019-04-08 20:12

體操／李智凱憶多哈站奪金 分數揭曉險落男兒淚

2019-04-08 18:04

NBA／今日戰績表 勇士4年內3奪西區第一

2019-04-08 15:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top