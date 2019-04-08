冰球／深夜練球、年紀最小 冰球奪金不可思議

2019-04-08 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



位處亞熱帶的台灣卻在今年誕生首面世界冰球金牌，女子冰球隊在羅馬尼亞舉辦的世界女子冰球錦標賽二級A組拿下冠軍，背後卻藏著克服深夜練球、坐28小時飛機的故事，平均年齡19歲的她們，讓外隊驚呼「不可思議」。

中華女子冰球隊總計20名隊員，年齡層從16歲到30歲，平均僅19歲，相較外隊平均年齡25歲，經驗、資歷上都差上一大截，卻在國際上打出名號，開始受到大陸、南韓邀請參賽，實力受到肯定。

冰球在台灣算是冷門運動，目前全台也僅一座台北小巨蛋可供訓練，但因經費有限，這群來自全台各地的冰球選手，只能選在晚上9時30分到凌晨12時的時間練球，結束後要怎麼返家已是一大問題，球員還有不少學生，也影響隔天上課精神。

小巨蛋有提供公益時段，但時間有限，有時要加練就得自掏腰包，中華冰球協會理事長謝俊煌表示：「希望台北市政府可以提供更好的公益時段讓球員訓練，甚至其他城市也能建置訓練場地，讓球員不必那麼辛苦。」

願意贊助冰球的企業不多，缺乏資源下，這群金牌選手從台灣到羅馬尼亞搭了四趟航班、耗費28個小時，就是為了節省旅費，謝俊煌表示，很感謝教育部體育署的幫助，也希望這次奪金之後，能夠吸引更多資源挹注。