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站上奧運殿堂破世界紀錄 郭婞淳努力實踐夢想

2019-04-08 20:15中央社 台北8日電

站上夢想中的舞台，締造生涯最佳紀錄，這是「舉重女神」郭婞淳給自己的期許，在踏上追夢之旅前，她得先學著和自己傷勢和平共處，而自己開訓練菜單，則是實踐夢想的第一步。

雅加達—巨港亞運舉重金牌女將郭婞淳今天出席運動品牌UNDER ARMOUR記者會，目前正在積極備戰2020東京奧運門票的她大方透露，希望自己能在奧運殿堂上，改寫自己的最佳成績（破世界紀錄）。

郭婞淳在里約奧運結束後，雙膝就一直有狀況，傷勢時好時壞，也影響到她訓練與備戰亞運，指導教練林敬能在亞運前，大膽放手讓郭婞淳自己決定訓練菜單，林敬能坦言：「畢竟自己的身體狀況，還是自己最清楚。」

2014仁川亞運前，郭婞淳就曾在訓練時，槓鈴不慎砸落在右大腿，造成肌肉斷裂，最後雖仍趕上參賽，但實力大打折扣，因此如何避免運動傷害，成了林敬能師徒最大的課題之一。

郭婞淳透露，她跟著教練8年，林敬能的訓練方式，她幾乎都吸收了，「現在教練最多只會在旁邊提醒一些重點。」郭婞淳也笑說，自己開訓練菜單還有一個最大的好處，「看著自己身體的能力進步，我也很有成就感。」

去年亞運順利摘金，讓師徒倆更有信心，延續目前的訓練模式，而郭婞淳利用去年底賽事告一段落後的空檔，讓膝蓋接受治療，她坦言：「現在好多了，不過有時用力還是會痛。」她很清楚，如何和身體的傷勢和平共處，是她站上奧運前的必修學分。

日前奧運金牌女將許淑淨爆發禁藥事件，郭婞淳被問到心情上是否受到動搖與影響，她強調，奧運不僅是自己的目標，也肩負所有人的期待，因此她仍會把注意力放在比賽場上。

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