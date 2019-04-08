全中運20日高雄巨蛋開幕 巔覆傳統從白天High到晚

2019-04-08 19:19 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



全中運開幕正在加緊準備中。 高雄市政府提供 分享 facebook

108年全國中等學校運動會將在四月二十日於高雄巨蛋熱鬧登場，今年全中運以「青春躍動一起來」為主題，顛覆傳統對於「運動會」的既定印象，讓民眾從白天到晚上歡樂不間斷！白天結合親子創意嘉年華，再結合青春洋溢的高校街舞大賽，到全中運開幕式後的流行巨星搖滾演唱會，讓與會的各縣市選手和隊職員感受到高雄全中運完全截然不同的魅力。

全中運當天台灣障礙路跑的指標品牌斯巴達將安排一場專屬兒童的雙語體育訓練營。 高雄市政府提供 分享 facebook

20日全中運開幕的白天將舉行一場親子創意的開幕嘉年華，結合流行音樂、年輕創意、在地文化及小農市集匯聚，邀請「OPEN小將」率大小朋友唱跳展現活力，以及奉行高雄市長韓國瑜的雙語教育政策，並且由台灣障礙路跑的指標品牌斯巴達，安排一場專屬兒童的雙語體育訓練營，由來自德國的斯巴達大使Christoph，帶領親子一同進行簡單體能訓練及互動遊戲，為台灣的雙語及運動向下扎根。

高校街舞大賽也將搬到全中運開幕當天舉行。 高雄市政府提供 分享 facebook

其次還特別規劃高校街舞大賽，邀請全國高校的熱舞社參加，即日起在網路進行報名，4月20日的白天在嘉年華的舞台上進行初賽，初賽後所選出的前三名隊伍，將於晚上進入高雄巨蛋的舞台，在萬人的加油聲中，進行總決賽，所選出的第一名隊伍將頒發15,000元獎金，第二名隊伍頒發10,000元獎金，第三名隊伍頒發5,000元獎金。

高校街舞大賽也將搬到全中運開幕當天舉行。1 高雄市政府提供 分享 facebook

接下來晚上進行的全中運開幕演唱會，將齊聚流行搖滾勢力接力開唱，華麗搖滾天團F.I.R.飛兒樂團、人氣樂團八三夭、安那、閻奕格、羅宏正，打造多樣跨界演出，一同鼓勵勇敢追夢！本屆活動還邀請成軍15年，去年底宣布全新出發的F.I.R.飛兒樂團擔任活動大使，農曆年才在《2019超級巨星紅白藝能大賞》攻戰小巨蛋舞台，隔不到半年再登高雄巨蛋。

去年底宣布全新出發的F.I.R.飛兒樂團，將於下個月正式推出全新創作專輯。專輯中歌曲〈Can You Remember〉（造夢者）搶先被全中運大會相中，成為吉祥物「珊娃」與「鯨寶」的主題曲，並由天王天后御用舞蹈老師Amay打造專屬舞蹈。