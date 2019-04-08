郭婞淳東奧拚奪金 全方位準備中

2019-04-08 20:12 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



郭婞淳談東京奧運，各方面的準備都比過去更用心。（photo by 吳婉瑜/台灣醒報） 分享 facebook 「1% 的些微進步，造就運動場上的完美！」舉重好手郭婞淳與鞍馬王子李智凱等運動好手，8日下午出席運動品牌記者會。肩負2020奪金的期望，郭婞淳說正全方位的練習中；李智凱則表示，比起比賽的勝負，更重要的是心理上的調適，要讓自己享受比賽，挑戰不一樣的自己。

「帶傷上陣也戰鬥到最後一刻！」郭婞淳歷經2014年仁川亞運奪金失敗，越挫越勇的她，在2017世大運以破紀錄的成績奪金，2018雅加達巨港亞運再摘金。被問到如何從低潮重新站起來，郭婞淳說，面對比賽失利，起初確實會陷入悲觀情緒，而且越陷越深，不過現在已經能把跌倒當作是儲備能量的機會。

郭：謹慎準備東奧

挑戰2020東京奧運金牌，郭婞淳說勝敗常在一線之間，現在訓練過程中不斷調整自己，專注在技術甚至各方面都要到位。設立「1% more」目標，就是從訓練、體重控制、心理建設等各方面，都要比過去更用心、細心，郭婞淳說，能登上奧運賽場上的頂尖選手大同小異，如何脫穎而出，1% more的努力就是關鍵。

「鞍馬王子」李智凱今年在體操世界盃杜哈站決賽，靠著招牌「湯瑪士迴旋」奪金，拿下3站世界盃系列賽冠軍。面對明年的挑戰，李智凱說，賽場上的些微差距就翻轉了結果，鞍馬要求動作完美，對他而言，成功就是比別人辛苦一點，比別人努力一點，挑戰比別人多一點。

李：享受比賽比贏重要

相較於過去對比賽的得失心重，李智凱說現在更著重於調整比賽壓力，這是里約奧運後最大的轉變。他提到，在台灣比賽場上人數少，里約奧運賽場幾萬人，當時受到言語刺激影響，年紀輕輕的他腦筋一片空白無法調適。但經過許多賽事洗禮後，他選擇迎接每場比賽、享受其中，挑戰不一樣的自己。

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