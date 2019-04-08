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高球／佛度盃業餘賽9日開打 優勝前進亞洲總決賽

2019-04-08 18:12聯合報 記者林宋以情╱即時報導

佛度盃比賽深具教育意義，奪冠選手可參加亞洲區決賽與佛度本人近身接觸受教。圖／中華...
佛度盃比賽深具教育意義，奪冠選手可參加亞洲區決賽與佛度本人近身接觸受教。圖／中華高爾夫協會提供
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第14屆佛度盃台灣業餘高球錦標賽，4月9至11日將在新竹湖口再興球場舉行。各組優勝共5人，將代表我國參加明年三月在越南峴港舉行的亞洲區佛度盃總決賽。對優勝者而言，比賽的目的不只是凱旋奪冠，還可與六屆高球大滿貫賽事冠軍「英國爵士」佛度近身接觸，為自己的高球榮耀再添一筆。

按佛度盃賽制，先在各國進行預賽，獲得各國各組冠軍的選手於隔年再進軍所屬各洲決賽。1996 年佛度盃創辦之初僅侷限於歐洲，2006年擴及亞洲，前兩年美洲賽事也展開。其分組按年齡分為男子U21、U18、U16，及女子U21、U16等五組。若贏得亞洲區分組冠軍，可繼續參加歐洲區賽事。

我國青年好手張昕樵上個月獲得2019年亞洲區決賽總冠軍，世界業餘女子排名一口氣上升62名，來到443名，第一次擠進前500強。去年11月陳霆宇獲得歐洲區總冠軍，他在今年亞洲區決賽的延長加賽第二洞才輸給張昕樵，總排名第二，與佛度盃史上第一位囊括歐、亞兩洲總冠軍的榮銜擦身而過。

佛度盃高球賽事深具教育內涵，主辦單位中華高爾夫協會除依規定在賽前一天安排增進體適能的相關課程，選手必須參加，並邀請著名的運動傷害防護師劉浩霖主講。此外，比賽不論組別，選手一律自行揹負球桿，不設桿弟，也是一項傳統。

今年佛度盃台灣錦標賽共50位選手角逐，參賽的門檻為去年全國中等學校業餘高球隊際錦標賽，及今年春季賽符合年齡規定的各組前十名，另外再開放差點18(含)以下的選手報名。本場賽事成績亦將列入R & A世界業餘排名積分。

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