體操／李智凱憶多哈站奪金 分數揭曉險落男兒淚

2019-04-08 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



鞍馬王子李智凱（左）、舉重女神郭婞淳金牌陣容備戰2020東京奧運。圖／UA提供 分享 facebook

奧運積分賽在亞塞拜然巴庫站因發燒痛失金牌，讓我國體操「鞍馬王子」李智凱，在多哈站奪金時刻更感動，攸關能否進軍東京奧運的第三金，李智凱今天出席運動品牌UA新品發表會，回憶等待分數當下，直呼聽到成績都紅了眼眶，差點哭出來。

李智凱8日與TEAM UA郭婞淳、蔣淯安、張志豪，共同為「UA RUSH」科技裝備亮相。他東京奧運積分賽前兩站德國、墨爾本奪下兩面鞍馬金牌，巴庫站抱病出賽爆冷落敗，三月底多哈站重整旗鼓笑納第三面世界盃金牌，2020年東京奧運門票幾乎到手。不過李智凱回憶當下，揭曉分數前很難熬。

在高分15.400分的日本好手龜山耕平之後出賽，李智凱表示，等待當下坐立難安，聽到分數是15.400時眼眶都紅了，「自己真的快哭了。是感動也是開心，但背後也代表辛苦的開始，備戰比賽的起點。」

李智凱巴庫站因為溫差大，巴庫當地只有10度導致賽前重感冒發燒，「我從搭車、到場地一路都在昏睡。」不敢在當地亂投醫，李智凱只能藉國訓提供的藥品壓症狀，「也算是一個學習過程。」

10月德國斯圖加特世錦賽前，李智凱本月底將先在全大運代表國體大出賽，隨後備戰6月蒙古烏蘭巴托體操亞錦賽。