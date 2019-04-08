舉重／郭婞淳不談禁藥專注亞錦賽 親友關心喊感動

2019-04-08 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



李智凱（左起）、郭婞淳、蔣淯安、中信兄弟隊張志豪出席UNDER ARMOUR RUSH新品發表會。記者林宋以情／攝影 分享 facebook

放眼2020年東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳本周起將連續征戰全大運，以及兩周後的寧波舉重亞錦賽暨2020年東京奧運資格賽。日前舉重爆發禁藥事件，郭婞淳感謝親朋好友紛紛傳訊息，替她加油。郭婞淳表示，知道什麼時間該做什麼，不會讓外在事件影響。

去年在土庫曼世錦賽、12月卡達盃一共囊括5金1銀，25歲的郭婞淳本周13日將先在長庚科技大學(嘉義分部)登場的全大運亮相，為亞錦賽暖身，同時也是她最後一次以輔大身分出賽，緊接著再出征17至29日的寧波舉重亞錦賽暨2020年東京奧運資格賽。

郭婞淳今天出席UNDER ARMOUR活動表示，原本亞錦賽賽程安排在20日，因為跟全大運時間太近，所幸協調後安排在23日，「比賽緊湊倒是還好，剛好可以為亞錦賽做準備。全大運是最後一次了，希望留個全國紀錄。」

日前國內爆出禁藥問題，一度傳出可能影響我國舉重選手2020年出賽，郭婞淳並未多談，不過她很感謝當下很多親朋好友都傳訊問候。

「大家都很關心，說希望可以看到我比東京奧運。」郭婞淳笑說，連中華奧會主席也有傳訊關心，「看到訊息很感動，也很安慰，很多人擔心怕我分心，但其實我也不年輕了，知道自己什麼時間該做什麼。」