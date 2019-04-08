親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

她為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

運動筆記難忘的2019 Ironman 70.3 Taiwan：1743名的後追逆襲永遠不會知道人的韌性可以到哪之我的鐵三路
健行筆記再訪我的初山~里龍山清水岩.十八彎古道.橫山【古寺.古道.生生不息的生態之旅】
NBA賽事精華- 爵士 vs. 湖人 (4月8日)今日十大好球 (4月8日)

舉重／郭婞淳不談禁藥專注亞錦賽 親友關心喊感動

2019-04-08 17:07聯合報 記者林宋以情╱即時報導

李智凱（左起）、郭婞淳、蔣淯安、中信兄弟隊張志豪出席UNDER ARMOUR R...
李智凱（左起）、郭婞淳、蔣淯安、中信兄弟隊張志豪出席UNDER ARMOUR RUSH新品發表會。記者林宋以情／攝影
分享

放眼2020年東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳本周起將連續征戰全大運，以及兩周後的寧波舉重亞錦賽暨2020年東京奧運資格賽。日前舉重爆發禁藥事件，郭婞淳感謝親朋好友紛紛傳訊息，替她加油。郭婞淳表示，知道什麼時間該做什麼，不會讓外在事件影響。

去年在土庫曼世錦賽、12月卡達盃一共囊括5金1銀，25歲的郭婞淳本周13日將先在長庚科技大學(嘉義分部)登場的全大運亮相，為亞錦賽暖身，同時也是她最後一次以輔大身分出賽，緊接著再出征17至29日的寧波舉重亞錦賽暨2020年東京奧運資格賽。

郭婞淳今天出席UNDER ARMOUR活動表示，原本亞錦賽賽程安排在20日，因為跟全大運時間太近，所幸協調後安排在23日，「比賽緊湊倒是還好，剛好可以為亞錦賽做準備。全大運是最後一次了，希望留個全國紀錄。」

日前國內爆出禁藥問題，一度傳出可能影響我國舉重選手2020年出賽，郭婞淳並未多談，不過她很感謝當下很多親朋好友都傳訊問候。

「大家都很關心，說希望可以看到我比東京奧運。」郭婞淳笑說，連中華奧會主席也有傳訊關心，「看到訊息很感動，也很安慰，很多人擔心怕我分心，但其實我也不年輕了，知道自己什麼時間該做什麼。」

郭婞淳舉重
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

冰球／史上第一次 中華女子隊奪世界金牌

2019-04-08 17:15

羽球／「不跟誰比只做自己」 戴資穎感性逼哭網友

2019-04-08 16:52

體操／李智凱憶多哈站奪金 分數揭曉險落男兒淚

2019-04-08 18:04

企業女壘／新球季「女力爆發」 陳家宜放話全壘打王

2019-04-08 18:08

高球／佛度盃業餘賽9日開打 優勝前進亞洲總決賽

2019-04-08 18:12

鐵人三項／難忘的2019Ironman 1743名的後追逆襲

2019-04-08 17:56

鐵人三項／我的鐵三路 永遠不會知道人的韌性極限

2019-04-08 17:49

亞運／杭州亞運沒棒壘球 中華奧會爭取中

2019-04-08 16:11

桌球／福原愛平安產子 江宏傑喜曝全家合照

2019-04-08 11:29

大馬羽賽／戴資穎順利3連霸 先專注拚這兩年

2019-04-08 00:18

大馬羽賽／戴資穎3連霸 預告球后週數破紀錄

2019-04-07 22:45

UFA／PK擋住輔大 北市大門將：學弟的功勞

2019-04-07 22:11

全國散打搏擊大賽 清大博士生寫三連霸

2019-04-07 20:41

三太子網賽／8日開戰 吳東霖、尤承宇台將內戰

2019-04-07 19:47

射箭／彭家楙射退「雷母」 台南隊開賽四連勝

2019-04-07 19:21

大馬羽賽／男人間的約定 李宗偉曝與林丹悄悄話

2019-04-07 19:04

UFA／南華5：3退台體 隊史首晉四強收季軍

2019-04-07 18:45

大馬羽球／改變東奧退休想法？戴資穎：暫不會

2019-04-07 16:59

大馬羽賽／王者回歸！「超級丹」林丹逆轉勝諶龍封王

2019-04-07 16:20

大馬羽賽／戴資穎直落二退山口茜 摘女單3連霸

2019-04-07 16:10

女足／東奧亞洲區第二輪資格賽 中華逆轉菲國收二連勝

2019-04-07 14:56

亞洲盃桌球／直落4拿第5 林昀儒寫台將最佳

2019-04-07 12:21

高球／打破86年禁忌 名人賽奧古斯塔球場首見女冠軍

2019-04-07 11:12

大馬羽賽／戴資穎東奧後退休？ 戴爸：支持女兒

2019-04-07 10:25

大馬羽賽／戴資穎今戰山口茜 挑戰三連霸

2019-04-07 00:49

散打搏擊／全國賽登場 創會理事長張恩煌誓言要辦百屆

2019-04-06 19:36

網球／大衛體育盃精英賽 14歲小將楊亞依封后

2019-04-06 18:42
看更多

熱門文章

NBA／勇士主場擊潰快艇 鎖定西區龍頭寶座

2019-04-08 13:11

紅襪陷入重大危機 升上林子偉後還須更多改變

2019-04-08 07:00

桌球／福原愛平安產子 江宏傑喜曝全家合照

2019-04-08 11:29

MLB／對手破解投手 紅襪：今年才是真正棒球

2019-04-08 10:14

NBA／火箭狂轟27顆三分球 刷新聯盟紀錄

2019-04-08 11:47

NBA／裁判拖延最後一擊 熱火吞敗季後賽已遠

2019-04-08 10:42

昔日高苑最強五虎將 如今同處十字路口

2019-04-08 07:00

SBL／裕隆勝達欣登第四 賽後雙方球員叫囂

2019-04-07 21:48

NBA／魔術力退塞爾蒂克 睽違7年再闖季後賽

2019-04-08 11:06

大馬羽賽／戴資穎3連霸 預告球后週數破紀錄

2019-04-07 22:45

HBL／台東被稱「沒有呼吸的球隊」 奪乙組冠軍

2019-04-07 21:51

NBA／籃網力克溜馬 確定搶下季後賽門票

2019-04-08 09:47

日職／王柏融太會打 西武故意保送

2019-04-08 00:18

棒球／接佐佐木朗希163公里火球 捕手指裂了

2019-04-08 11:26

日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲

2019-04-08 07:00

MLB／桑契斯三響帶頭 洋基七轟炸翻金鶯

2019-04-08 07:51

NBA／華克飆分助黃蜂連勝 活塞陷老八保衛戰

2019-04-08 14:17

NBA／衛少大三元領軍 雷霆3連勝回升至西區第6

2019-04-08 13:21

中職／LamiGirls個人秀展才藝 球迷耳目一新

2019-04-07 22:41

大馬羽賽／戴資穎順利3連霸 先專注拚這兩年

2019-04-08 00:18

中職／兄弟久違5連勝 伯納：投捕立大功

2019-04-07 19:17

NBA／林書豪全場坐板凳 暴龍延長賽滅火

2019-04-08 06:50

大馬羽賽／男人間的約定 李宗偉曝與林丹悄悄話

2019-04-07 19:04

NCAA／驚奇旅程延續 德州理工闖冠軍戰

2019-04-07 11:19

MLB／跨季44打數無安打 金鶯戴維斯逼近紀錄

2019-04-08 08:55

NBA／公鹿搶下單季60勝 隊史38年來首見

2019-04-08 15:52

NBA／馬刺進入季後賽模式 德羅展：保持專注

2019-04-08 16:29

NBA／勇士移師舊金山 柯瑞全家跟著搬

2019-04-08 16:06

MLB／ 楚奧特連4場開砲 4戰5轟天使第4人

2019-04-08 09:23

NBA／湖人主場反撲 爵士中斷7連勝

2019-04-08 15:00

NBA／76人連兩季50勝 教頭肯定球員

2019-04-08 00:18

NBA／單季數據全面大爆發 哈登直逼喬丹紀錄

2019-04-08 18:00

中職／黃恩賜熬過復健奪首勝：沒有對不起自己

2019-04-08 00:18

全國散打搏擊大賽 清大博士生寫三連霸

2019-04-07 20:41

冰球／史上第一次 中華女子隊奪世界金牌

2019-04-08 17:15

中職／加入兄弟1年半 黃恩賜生涯首勝入袋

2019-04-07 18:47

羽球／「不跟誰比只做自己」 戴資穎感性逼哭網友

2019-04-08 16:52

MLB／生日得關門2.2局 釀酒人海德防禦率還是0

2019-04-08 12:11

棒球／郭泓志動向未決 IG貼文：回到最愛陪打棒球

2019-04-08 14:47

圖／中職兄弟擊敗猿 奪五連勝

2019-04-07 18:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top