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羽球／「不跟誰比只做自己」 戴資穎感性逼哭網友

2019-04-08 16:52聯合新聞網 綜合報導

戴資穎臉書粉絲團感性逼哭網友。 美聯社
戴資穎臉書粉絲團感性逼哭網友。 美聯社
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戴資穎在大馬羽賽完成三連霸，保住球后頭銜，賽後感性在個人粉絲團發文，並附上出球迷寫的小卡片，表示這是她將壓力轉為正能量的來源，文末一席「謝謝羽球讓我遇見你們，也讓你們認識戴資穎」，更讓粉絲感動。

戴資穎表示這些卡片是她充電好物，雖然網友總是認為她是正能量來源，但事實上她並非這麼正面積極，征戰羽壇不可能沒有壓力，但她選擇自己承受這一切，把壓力轉化為動力，因為一個優秀的運動員就應該做到這些，而他也還在學習中，希望能做到更好。

戴資穎表示即使和多數網友都沒見過面，但靠著網路傳達彼此的心意，感覺就像陪伴在彼此身旁，而在她帶給球迷力量的同時，球迷也再給予她力量、一起成長，帶來無限感動。

最後小戴更說：「謝謝羽球讓我遇見你們，也讓你們認識戴資穎，更讓我們能夠成為彼此堅持在自己道路上的動力。願我們都能夠成為自己心中的驕傲，不跟誰比，只做自己。」

這一席話逼哭不少網友，紛紛留言為小戴打氣，「邊看邊哭邊感動，催淚文！戴兒真的好貼心！」、「真是叫球迷如何不喜歡妳。看妳打球真是有刺激有驚喜， 想和妳一起承受、面對壓力，也共同享受球賽的過程。」、「小戴～妳是我們永遠的驕傲」等。

感性
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