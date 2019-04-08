鐵人三項／難忘的2019Ironman 1743名的後追逆襲

2019-04-08 17:56 運動筆記 楊景帆



為什麼又回來了 ?

今年Ironman 70.3 Taiwan的魔術數字是10，因為品牌在台灣深耕10年；對我而言，3，是另一個具意義的數字，從2017年IM 70.3 TW開始我的第1場半程超級鐵人賽，今年是我第3次挑戰IM 70.3 TW。從第1年焦慮緊張，到今年能沉著應戰，覺得自己的心境成長進步了一些。

(謝謝貢丸帥拍，最希望的是能跟好兄弟一起在終點完賽暢飲啤酒！但他今年受傷)

我去年比賽時，自行車出了很多狀況，原本設定目標Sub 6完賽，卻因先摔車後破胎，影響自行車成績(去年參賽網誌)，最終幸運完賽但不滿意，加上今年適逢IM70.3 TW 10周年，當然要捲土重來，所以早早就報名了2019 IM70.3 TW！

第3次參加，也是連續3年參加，有了先前的經驗，這次在賽前最後一周的體能狀態調整、出發前的裝備檢整都游刃有餘，心情也輕鬆很多，而聽說本屆賽事不但有破紀錄的參賽人數，自行車賽道還會騎經傳說中的197縣道！(台北俗沒騎過)都令人十分期待！

D-2 day

這次和朋友Connie、姊夫、新新、貢丸同行，我們賽前兩天(3/22)從台北搭火車出發往台東，而這天最重要的行程除了次重要的報到外，當然就是….Ironman Store開店準時搶購！我們算準時間12：00前在商城入口等待，現場有用生命封鎖虎視眈眈的選手們的工作人員，大家探頭探腦的盤算著自己想買的商品，就怕開賣後一個閃神貨立馬被掃完( IM 商店搶不用錢，衝啊！(來源：IM70.3TW粉絲團) )。

好不容易搶購、報到完已是下午一點半，飢腸轆轆的我們來到小吃店-藍寶紹興炒飯用餐。這是一間近三年來台東我都會吃的炒飯店，炒飯非常好吃，店家以紹興酒炒飯，當高濃度酒精因大火快炒揮發，就剩下酒的香甜依附在粒粒分明鹹香的米飯上，可以想像多好吃！後來我們又跑去吃蕭家超好吃肉圓，甜辣鹹香的肉圓一顆40元，也是必吃美食之一！

( 藍寶紹興炒飯生意太好，被鄰居檢舉...新址：台東市光明路281號 ，近鐵花村 )

這天晚上的賽前晚宴，主辦單位為了款待來自四面八方的選手也慶祝IM70.3TW 10周年，將飯店料理則改為台味十足的露天流水席，安排了原民創意舞蹈及電音三太子表演，當然還有高潮迭起的摸彩！我自己是覺得辦桌菜道道好吃，但隔壁桌的PRO外籍選手們，顯然不太適應這些地道台灣美食(像是藥燉豬雜XD)，我一面觀察著他們疑惑皺眉的表情，一面跟朋友喝酒吃飯，吃超飽！謝謝鐵人公司的招待！

(台味十足的賽前晚宴流水席，雖然沒有抽到大獎，但還是玩得很開心！)

D-1 day

賽前倒數一天，這天最重要的事是至197縣道探路！而這天也是LAVA 226及51.5的比賽日，中華大橋及自行車賽道全線交管封閉。清晨6點，我們騎著自行車享受拂曉的台東，沿著馬亨亨大道，轉至台11乙，最後再進入197縣道，感受爬坡路段。

(縣道197旁邊就是利吉惡地！是一個和高雄縣月世界很相似的特殊地質景點)

一路上用輕快的齒比及高迴轉踩踏，同時留意柏油路面狀況及各個彎道，這些細節幫助我們理解賽道。也因早起探路，一路無車，我們還能恣意欣賞沿途美景，看海看山吹吹風，真是非常享受！明天比賽日，再上來，那就是火力全開了！

(看到我丸在前，儘管是緩坡，還是忍不住就掛大盤...衝刺開下去了！)

結束了最重要的行程，接下來就是放鬆心情養精蓄銳等待開賽了，上午去中華早點吃了超大饅頭加蛋、替正在LAVA 226奮戰的朋友們加油、當然不能漏了我最擔心游泳，一定要去活水湖試游、午餐後還去看了小鐵人比賽(超可愛！)、下午檢整單車後前往交車領取最重要的計時晶片，再衝去聽賽事說明(席地而坐看著簡報大螢幕，真的有看IMAX坐第一排的感覺耶)、而賽前最重要的一餐，有美食老司機Lydia帶我們去林記阿達滷味麵食館，真的是很海派的一間餐飲店！我們點了一大盤滷味及個人麵食，我點了一碗大碗麻醬麵(超大)和餛飩湯(40塊8顆餛飩，超值！)，將作戰所需的碳水化合物及熱量都補滿，明天的氣力今天傳遍遍！

(賽前裝備大致上就是這些，習慣按照項目擺好。七七乳加作為自行車項目補給真的不錯....)

D day

太興奮了，四點半鬧鐘還沒響就醒了。用完早餐和同伴前往轉換區進行賽前最後檢整。這次IM70.3TW轉換區與以往不同是，選手需將自行車掛在A字鐵架上，而個人置物格也變成開放式的個人置物區，許多選手都將物資直接放在草地上，但我仍將自行車及跑步的物品分別放在塑膠袋內，一來加快轉換效率(不用找來找去)，二來避免物品遺失(現場人多手雜你懂的)。

(輪組採用前：XERO MACH 5(709g) 及後：XERO MACH 8(1,005g))

昨天上197探路時，我嘗試選用前50後80的配置試跑，倒不會覺得197特別難跑，同時考慮自行車賽道仍以平路居多，決定比賽時也繼續使用這個設定，唯一不確定的是，騎完前面65KM，這樣的輪組設定爬197會不會腳軟..

通通就定位後，還有一件很重要的小事，就是再次模擬進入轉換區時的行進方向，越是熟悉自己的轉換路線，就越能避免轉換時跑錯通道，浪費時間！而在這個過程中，遇到很多也正在準備的朋友們，大家互相打氣加油，等下出發後就要一個人面對這趟113公里的挑戰了！

(出發後就是終點見了，互相打氣！)

開賽：游泳

為了讓身體確實暖身，從轉換區到活水湖後，我沿著湖畔慢跑，很慢很慢的那種，再拉筋伸展，喚醒心肺及全身肌群，也安撫亢奮情緒，身體微微出汗，這就是我要的出發前狀態。

7：10職業男子組選手下水，7:12職業女子組選手下水，7:17分齡組及接力組選手開始下水，我趕緊進入下水區預備，不過這次IM 70.3 TW 10周年的選手真的相當多，加上大會用每4秒放行4人Rolling Start的方式控管，人潮消化得很慢，一度我以為前端是不是發生甚麼事停住了? 站了很久，現場鼓舞選手士氣的電音也聽到無感，當然身體也冷卻了下來。當我下水時，已經是….8:30了(XD) 不過下水之後與前面選手的間距很寬敞，沒有大亂鬥，蠻好的！

(對，活水湖畔就是有這麼多選手等待下水...照片來源：IM70.3TW官方粉絲頁

下了水，面對我最不擅長的游泳，這次我的策略是出發後沿著中線游，一來這樣應是最短距離，二來有水道線可協助定位或拉著休息。但我沒料到的是，這段斜游往中線到第一個黃色肉粽的距離如此長，我在途中因換氣頻率太快，呼吸越來越急促，吃了幾口水，人越游越喘，雖然一面告訴自己要漂浮，但緊張的情緒在開放水域是會擴散的，我真的感覺到害怕。後來我看到遠處有一個救生員，我趕緊游過去，靠在他的魚雷游標上休息及調整呼吸，穩定後再出發。後來就按計畫，順著中線前進，累了就靠著浮標或黃色肉粽休息。

游泳項目1.9公里，1:02:54上岸。非常不滿意，但我知道自己沒有花相對多的時間加強游泳練習…這不應該。排名：1,743 (總參賽選手：2,488) 事後我跟朋友開玩笑說，我是去找斧頭...

謝謝等待先生上岸的準媽咪慕文，替我拍照打氣！上岸轉換跑時，頭超暈....)

自行車

上了岸，頭其實還跟著活水湖的波浪載浮暈眩，拖著沉重的步伐，被急促的心跳帶著跑，我想要快點進入轉換區，開始自行車項目，我需要找回一些信心。進入停車架，周圍許多自行車早已不再架上，我得快追上。

戴上安全帽、喝了一罐能量飲料、咀嚼著1/3塊七七乳加巧克力，提著卡鞋，推著自行車沿著紅色的轉換跑道，衝往上車線！上車前，我還問了志工，帽子有沒有戴正？她說沒問題！這很重要，安全帽一歪，自行車的照片你再帥都會有點好笑，所以一定要戴正才行，哈哈。

(謝謝Ziv專業型運動太陽眼鏡，俊瑋大哥替選手們拍照！)

今年的自行車我嘗試了兩個調整：加裝休息把且後輪換上80板高的板輪。而今年的自行車賽道也有微調，一樣先往南騎至太麻里後折返，最後再爬上197縣道。蠻期待今年可以騎出怎樣的成績！

分享 facebook

(謝謝運動筆記攝影師在太麻里折返前替選手們拍照！)

大概是因為我比較晚下水，又比較晚上岸，全程封路的自行車賽道騎起來相當寬敞，一面看著Xplova X5 Evo車錶上的速度、心率調節體能，往前追擊同時也欣賞沿途台東美麗的風景。賽前，我將賽道資訊灌入車錶中，所以我靠著車錶提示賽道資訊，我很清楚知道距離每個補給站有多遠，接近時我會提前吃能量膠和喝水，經過補給站時則抓了水罐就走(三個補給站抓了三罐，一罐都沒掉喔！謝謝志工的補給！) 回程逆風，好不容易騎到65公里，彎進197縣道前我又吃了最後一段七七乳加巧克力，邊嚼邊爬，越爬越有勁，下滑過彎不急著加速，安全第一，但出彎後看到直路忍不住全開！同時感覺到大腿的股直肌開始抽動，大概是對自己發動太多攻勢…痠了。

(謝謝攝影師RS Wu拍照！有追焦照真開心！！)

自行車項目，2:52:18完騎，沒有去年的摔車、破胎等意外，非常順利，感謝自行車大神的保佑！也是我IM70.3TW迄今最好的單車項目紀錄。

跑步

第二次進到轉換區，掛上自行車，周圍許多自行車格還是空的，只剩下跑步，也是我擅長的項目，心情比較輕鬆了，完賽一定沒問題，但仍要保持鬥志，我的目標是Sub 6！

換上跑鞋、喝了一罐黑咖啡，離開轉換區，最後的路跑，出發！21公里路跑的第1公里，是半程超級鐵人第93公里，雙腳肌肉略感沉重，習慣的5分速跑不出來，但跟去年不同，儘管慢，卻跑得起來，一點肌肉將抽筋的緊繃感都沒有！可能是因為天氣陰涼，沒有日曬流汗；也可能是因為加裝休息把調整騎姿，讓跑步的肌群能在最後有餘力能上班。

(謝謝貢丸帥拍！！！)

但畢竟經過了游泳、自行車2個項目，略感疲憊。如果你也喜歡喝啤酒，你一定知道啤酒注滿時杯口的表面張力，只要再多一滴，整杯啤酒就會滿溢出來，跑在馬亨亨大道上的我也是這樣，全身的心肺和肌力漸漸到達表面張力的狀態，再多加一些速度，不是心肺爆掉，就是肌力爆掉，除了鼓勵自己跑起來，同時也要壓抑自己，穩穩地跑。

(謝謝尋寶網攝影師帥拍！)

接下來每一次經過補給站，我都會補充能量膠和喝水，不知道能量膠的成分在體內是如何運作，也不確定是否為補給後的心理因素，反正能跑就不許走，我一面與跑在對向的朋友互相激勵，一面回應沿途鼓勵我的朋友們，跑步真好，許多人陪我們一起並肩作戰！

(謝謝Ziv專業型運動太陽眼鏡，俊瑋大哥替選手們拍照！)

終於，從馬亨亨大道彎進台東森林公園，我開始加速，高舉雙手向裁判展示兩個信物，進入最後一個轉彎，最後一段Iron man LOGO大道，終點拱門就在眼前，吸了一大口氣氣，手起刀落，衝鋒前進，賽事主持人Whit Raymond ：#1920 YANG CHING FAN Finished！

路跑，1:51:25完跑，正常發揮，但還可以更好，不過已經是這三年參加IM70.3TW及CT以來，首次跑進Sub2！覺得自己很棒！未來目標跑進1:45內！

賽後心得：

綜合三項運動及兩個轉換，6:05:57完賽，分組排名59，總排277。還是沒有Sub 6(歪腰)，但這個成績已是個人最佳IM70.3TW賽事記錄，如果轉換跑道短一點，會不會就Sub 6 ? 但凡事沒有如果，只有下一場，再練練吧！進終點後，最開心的就是跟所有完賽的朋友一起在草皮上分享彼此完賽喜悅，享受餐點及啤酒，過程有多堅持，啤酒喝起來就有多甜美！

(完賽，最開心就是回到終點跟朋友們一起開心慶祝！)

不少鐵友覺得本屆IM70.3TW賽事品質起伏可改善的地方不少，但整體而言，從賽前、賽中、賽後我還是覺得很棒！期待了一年，有這麼多工作人員及志工們辛苦接待及服務選手，讓我們能專注比賽同時享受熱情台東的山海美景。參賽兼旅遊的這三天，我隨遇而安，覺得怎樣都是最好的安排。

(僅以以上兩張LAVA賽事當天隨拍照片，謝謝大會全體工作人員、裁判、及志工們，大家辛苦了！)

四月底又要再來一次台東，挑戰第三次Challenge Taiwan 113，還有一點時間，我得多練習游泳(游泳不是為了要秀身材，我沒有這個意思*)，CT能不能破Sub 6就看這一次了；113能不能破Sub 6就看這一次了！

Ironman 70.3 Taiwan 10周年，10 YEARS ALL HEART，你我知道10年堅持一件事有多不容易，不要計較流下多少的汗水，要堅持努力成為更強韌的鐵人，開心運動，運動開心，預約下一個10周年，再見！

(IM70.3TW10周年的我 & IM70.3TW20周年的我.....好啦這梗有點爛 XD)

* 一起衝線，華語第一部以女性為主角，三鐵運動為主題的劇情片，電影中王芬妮負責游泳...