鐵人三項／我的鐵三路 永遠不會知道人的韌性極限

2019-04-08 17:49 運動筆記 Annie Teng



從初馬到初鐵

即使到現在，我還是想不起來那天怎麼從活水湖"爬"上來的......

2016年的三月我才在名古屋西裝男的手中拿下閃亮的tiffany~2019年的三月我就在台東的活水湖旁衝進了Iron Girl的拱門~是說當時一年前的我對於鐵人三項一點把握也沒有!!!

未完，繼續

其實這是我的第二場Iron Girl，三年前的初嚐迷你兩鐵似乎埋下小小的種子...但沒有預期他的發芽~只是一路真的遇上太多貴人幫忙灌溉，這個夢才能實現！游泳就是首當其衝的要命呀!!!一隻沒有水感的旱鴨子每每在救生班的鯨魚池中溺水樣的吃不完課表，對，沒錯，無論是晚餐還是消夜，抑或是早餐，我幾乎沒有幾次游完當天的里程數...就這樣熬了兩個月，連原本對水過敏的鼻子都無感了哈哈哈~

而騎車又是另一段旅程～上車，下車，和途中，就好像人生一樣XDDDD練車和跑步都是只有累積沒有奇蹟！運動都沒有捷徑，唯獨努力二字！流過的汗不會辜負你，踩踏的感覺永遠真實。發燙的肌肉，燃燒後，你會變強～

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鐵人的賽事也如同一場大拜拜，交車前就會遇到同道中人，一起辛苦過，一起懂得；一起互祝彼此，一起加油打氣～歡愉的氛圍同時也加速內心小劇場，初鐵的倒數計時...

不會按牌理出牌的賽事

賽前試游很慘，自由式的定位很有問題，一向不習慣面對不清澈如泳池的開放水域，是心魔，我知道，因為之前愛河的經驗，老遠看到水上的粽子心就累了～像是龍舟賽的浮球儘管對我不是陌生，但此刻卻似乎永遠到不了......蛙式吧，只能這樣了！雖然一直練的都是自由式，用著沒游過超過400m的蛙式，好吧，慢慢龜吧，就拚了，有人說"能上岸就等於完賽了" 是啊，到陸地甚麼都不用怕～撐下去吧，對自己說，這關如果再放棄，就玩完啦，絕對不要繳報名費來領殘念獎，如果卡在這後面兩項不都白練了！如果又卡在這，我該怎麼面對我自己？

鐵人磨的不只是體力，更多是心志～當你很想放棄很害怕很猶豫，但沒有多餘的時間能思考，眼前除了堅持一途，沒有別條路能走。游著游著也通過折返點，可是最難的要開始了，我覺得累了，心也好累，體力也耗了些，我的換氣開始更快了，滑行距離越來越短...一整路我都沒有感受到放鬆游，思緒一直飄來飄去，換氣頻率也不是那麼穩定，怎麼終點還是如此遙遠，我好想休息好想停下大口喘氣～越級打怪痛苦地從救生班結訓，就是為了不背浮標不要最後出發；為了蛙腳可以順利踢，我也不穿防寒衣下水，可是眼前連浮標組都從我身邊游過去了......還有人抱著浮標只靠自由腳打水也比我快了...我，我，我，好吧，看了一下錶，繼續加油應該還是能趕在關門前上岸的。終於，期待的雙手出現了XD我上岸了！

我上岸了！我上岸了！(我真的覺得我完賽了，但是好嗆，我沿路一直咳嗽...怎麼轉換區好遠～穿好卡鞋帶上小帽及安全帽我都還在咳～怎麼還要牽著車一直走一直走...)到了，志工說過線就可以開始騎了。上車，上卡，孰悉地動作，嗯，很好都很順～只是我心跳好快，怎麼會呼吸急促呢？這麼喘沒有理由啊～嗯嗯，找到舒適的踏頻，應該就沒問題的！幸好有練過山路，雖然一開始逆風不是那麼好騎，後續也上上下下的，至少不會爆心跳，目前肌肉也沒問題，等會跑步不會抽筋的！只是又是厭世地遠的要命轉換區～穿好跑鞋出發。啊，胸口好悶，呼吸好不順，總覺得無法吸得很飽...而且呼吸間我似乎聽到氣管裡面的水聲...該不會是之前游泳嗆了不少水的關係！？難怪連一開始騎車都感覺喘～好不舒服，從來沒有這種感受，原本擔心的抽筋肌力問題，才發現我真正癥結點還是心肺，是游泳的換氣...唉唉唉，好難熬，又無法快，所幸腳步不至於沉重，也只能這樣了，10K不是那麼久，已經完成三分之二了，離終點越來越近，就快了，離我的三鐵夢就快完成了，說甚麼也不能停！喔，好像順暢了～我的呼吸可以自然一點了，但還是痛苦地覺得我不想要再經歷一次了～拱門！！！就在轉彎過後，剩下100m，最後了耶，四個小時之後，我終於要完成我的鐵人夢了！衝線！！！最後的力氣~~~我以為我拿到獎牌就會哭得唏哩嘩啦...甚至跑得很難受的時候，一度以為我到終點會吐。實在太累吧，連情緒起伏都省了大部分~可內心依舊有著無比興奮！

我完成了～我完成了～我完成了~這些日子以來辛苦的訓練就是為了得到衝線後的感動！對，我是個鐵人了！！！當然我有很多的進步空間，也當然賽事不會只有這一場～哈哈哈

跑著跑著，如果倦了，來點不一樣的吧～三項一起玩會給你更開闊的世界XDDDD