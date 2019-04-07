UFA／PK成功擋住輔大 北市大門將：學弟的功勞

2019-04-07 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



107學年度大專足球聯賽公開男一級冠軍賽，由北市大學與輔仁大學連續三年在最終戰碰頭，雙方纏鬥到PK賽，才由北市大以5：3驚險氣走輔大，報了去年飲恨的一箭之仇，也收下隊史第七冠。

此役輔大游家煌在第64分鐘吞下單場第二張黃牌，率先離場，之後周宇杰在第87分鐘同樣兩張黃牌退場，輔大陷入9打11人的劣勢。而北市大雖有人數上的優勢，卻屢攻不下，第83分鐘白劭宇起腳球卻彈到手上，裁判認定手球進球不算，傷停補時北市大又因先推人，再度進球不算，也讓比賽進入延長賽。

延長賽雙方屢攻不下，輔大靠著堅固的防守，又將戰局逼到PK大戰。PK大戰由北市大先攻，雙方前兩點都成功進球，北市大第三點的陳瑞杰幫助球隊踢進第三球，接著上場的輔大劉家銘起腳卻被北市大門將段昍擋下，之後北市大再連進2球，也宣告輔大死刑，驚險奪下冠軍。

儘管握有人數上優勢，卻與對手拚戰到PK賽才分出勝負，北市大總教練張武業説：「足球不是人少就是輸球的一方，有戰術還是能彌補，這就是足球好看的地方。」他也稱讚輔大是非常好的對手，雖然處於人數上的劣勢，還是不放棄比賽，「去年我們對上他們也是吞紅牌，今年特別交代注意犯規，也特別加強防守。」

成功擋下對手PK的段昍賽後表示，球員在執行12碼時，壓力會比守門員還大，自己也會做一些手勢干擾對方、增加對手壓力。不過他透露能成功守下最大原因，就是在PK前，問了與輔大操刀球員同樣是新北市清水高中的林昱廷，也讓他成功幫助球隊拿下勝利。