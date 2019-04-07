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大馬羽賽／戴資穎大馬3連霸 預告球后蟬聯週數破紀錄

2019-04-07 22:45中央社 台北7日電

世界球后戴資穎今天在馬來西亞羽球公開賽女單決賽，以21比16、21比19擊敗日本女將山口茜，締造3連霸，也提前確定打破中國女將李雪芮所保有的124週最長球后紀錄。

世界球后戴資穎在馬來西亞羽球公開賽女單決賽，以21比16、21比19擊敗日本女將...
世界球后戴資穎在馬來西亞羽球公開賽女單決賽，以21比16、21比19擊敗日本女將山口茜，締造3連霸。圖／Badminton Photo提供（資料照）
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戴資穎今天在世界巡迴賽750系列的馬來西亞羽球公開賽蟬聯冠軍，也保住1.1萬的世界排名積分，週二（4月9日）公布的最新世界排名，她將蟬聯球后寶座的紀錄推進至122週，追平中國「羽球女皇」張寧的紀錄，成為在位時間第2長的球后。

依照推算，亞洲羽球錦標賽結束後隔週，也就是4月30日那週公布的最新世界排名，戴資穎若仍在世界第一寶座，將是在位的第125週，也可打破李雪芮保有的124週最長球后紀錄。

世界羽球聯盟（BWF）的世界排名積分，是選出一年內10場最佳成績積分加總後排名，而戴資穎本週奪冠後，世界排名積分預計仍停留在9萬5667分，領先排名第2的陳雨菲6888分，以及第3的奧原希望7467分。

去年亞錦賽戴資穎寫下2連霸，積分進帳9200分，今年亞錦賽前，她將先參加新加坡公開賽，就算這兩站她都沒有積分進帳，仍可補上去年香港公開賽的6420分，因此積分只會小幅扣掉2780分。

陳雨菲下一站新加坡缺席，不過，她是去年亞錦賽女單亞軍，這站就讓她賺進7800分，即便今年如願摘冠，也只會增加1400分，她與戴資穎之間的積分仍相差超過2700分，因此無法撼動戴資穎的球后地位。

至於奧原希望接下來就算新加坡與亞錦賽都拿到冠軍，世界積分最多也只能增加2800分，同樣也無法超越戴資穎，因此戴資穎可提前確定打破李雪芮的最長球后紀錄。

戴資穎羽球
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