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華國三太子網賽明開戰 首日吳東霖、尤承宇台將內戰

2019-04-07 19:47聯合報 記者林宋以情╱即時報導

2019華國三太子國際男子網球挑戰賽，4月8至14日登場，今年首度移師北部最高規格台北網球中心。首日2016華國三太子盃雙打冠軍「小胖」楊宗樺將出賽，壓軸台將內戰吳東霖對尤承宇，勝方將挑戰新台灣一哥莊吉生

華國三太子男網賽，今年維持ATP挑戰賽最高等級的總獎金15萬美元加住宿，單打會內賽由原先的32籤增至48籤、單打會外賽改為4籤、雙打會內賽維持16籤。

上午十點由單打會外賽率先拉開序幕，先前剛在OPI美傑仕盃拿下18歲男單冠軍的蔡長霖首度在華國三太子盃亮相，還有「新雙打一哥」謝政鵬將一同嘗試爭奪會內賽門票。

隨後由去年上演「黑馬驚奇」並闖入八強的駱建勛對決美國選手阿爾塔米拉諾（Collin Altamirano），爭取次輪挑戰高人氣的2006澳網亞軍「巴大叔」巴格達提斯（Marcos Baghdatis）；隨後楊宗樺迎戰日本選手越智真（Makoto Ochi）。

中央球場壓軸登場為精采的「台灣內戰」，吳東霖對決「大衛體育盃全排精英賽」冠軍尤承宇。明日下午三點記者會也有嘉賓，享譽國際的法國「金牌主審」馬利亞（Pascal Maria）將連續兩屆擔任賽事代言人，與參賽選手代表巴格達提斯（Marcos Baghdatis）、莊吉生、駱建勛、楊宗樺、許育修出席，為賽事揭開序幕。

華國三太子盃雙打冠軍「小胖」楊宗樺。圖／海碩整合行銷提供
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吳東霖今年單打收穫一冠一亞。圖／海碩整合行銷提供
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楊宗樺莊吉生駱建勛
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